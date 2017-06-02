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Новости компаний

"Сименс" поставит оборудование на электростанцию Полярная

Сименс поставит оборудование на электростанцию Полярная

27 июня 2017, 13:20
Рубрика: Новости компаний
Метки: Siemens, СИМЕНС АГ

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Компания «Сименс» произведет электротехническое оборудование для строящейся газотурбинной электростанции (ГТЭС) Полярная Ванкорского нефтяного месторождения Красноярского края. Соответствующий контракт был заключен между ПАО «Роснефть» и «Сименс». В рамках договора планируется поставка КРУЭ 110 кВ на новый энергообъект. Отгрузка продукции намечена на декабрь 2017 года.

Компания «Сименс» также планирует участвовать в поставке информационно-измерительных систем и систем релейной защиты и автоматики для Полярной ГТЭС.

«Мы рады, что современные технологии «Сименс» находят применение на объектах нашего стратегического партнера и помогают внедрять энергоэффективные решения на российских нефтяных месторождениях. Данный контракт является логическим продолжением сотрудничества с ПАО «Роснефть» и подписанного Соглашения о стратегическом партнерстве, который был продлен в рамках Петербургского экономического форума в июне 2017», - отметил директор департамента «Управление электроэнергией» компании «Сименс» в России Дмитрий Подгорбунский.

ГТЭС Полярная будет обеспечивать растущие потребности в электрической энергии месторождений Ванкорского кластера. Для этого построены 3 подстанции (ПС) 110 кВ и 170 км линий электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ.

Компания: Siemens Россия
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