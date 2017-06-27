В России будет локализовано производство оборудования для ветроустановок

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков провел совещание с представителями компаний «Роснано», «Фортум» и Vestas. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов ветрогенерации в России и условия заключения специальных инвестиционных контрактов.



Для инвестирования в строительство ветропарков компании «Фортум» и «Роснано» создали инвестиционный фонд объемом до 30 млрд рублей. В статусе глобального технологического партнера проекта выступит датская компания Vestas – один из мировых лидеров в области производства ветрогенераторов.



«Мы заинтересованы в создании российского предприятия с передачей своих производственных технологий, ноу-хау и программ развития персонала. Рассчитываем, что наш совместный проект будет способствовать развитию ветровой энергетики в России», – отметил старший вице-президент компании Vestas Томми Рахбэк Нильсен.



Основное требование к вендору – осуществление трансфера передовых технологий и поставка продукции в рамках комплексного решения по строительству и установке ветропарка под ключ. При этом производство основных компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ) должно быть локализовано на территории Российской Федерации.



Участники совещания обсудили проекты по организации производства стальных башен из листового проката и лопастей для ВЭУ с использованием композитных материалов. Производство этих компонентов в составе комплексной поставки ветроэнергетической установки обеспечивает 31% вклада в степень локализации и составляет около 50% от общей стоимости ВЭУ.



В ходе совещания было признано целесообразным использование механизма специальных инвестиционных контрактов для реализации данных проектов. В настоящий момент ведутся переговоры с широким кругом потенциальных российских технологических партнеров по поставкам композитных материалов и стального проката, локализации производства башен, элементов гондолы и ступицы, электрических компонентов.



«Механизм СПИК изначально был нацелен на комплексное долгосрочное партнерство с мировыми технологическими лидерами. Поэтому Минпромторг приветствует появление на российском рынке серьезных глобальных игроков, в том числе в сфере «зеленой» энергетики. При этом мы заинтересованы не просто в создании иностранным инвестором своего завода в России, а в трансфере комплексных технологических решений, появлении центра компетенций и вовлечении максимально широкого круга отечественных предприятий в цепочку поставщиков», – сказал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.