Prysmian участвует в историческом проекте, который соединит континенты

Кабель Prysmian для тоннеля «Евразия» - первого в мире подводного автомобильного туннеля, соединяющего Азию и Европу.

Компания Prysmian Group Turkey осуществила производство и поставку высокотехнологичного кабеля MMS и телекоммуникационного кабеля для тоннеля «Евразия». Заказчики – Yapı Merkezi и SK Engineering & Construction – турецкие компании, выигравшие основной тендер на проектирование и строительство этого ключевого для страны проекта. Тоннель «Евразия» был открыт в декабре прошлого года и стал первым в мире подводным автомобильным туннелем, соединяющим Азию и Европу.

Prysmian разработала кабель специально для туннелепроходческой машины, предназначенной для проекта. Также компания изготовила 200 км волоконно-оптических огнестойких кабелей FiretuffTM, кабели для передачи данных с сопутствующими аксессуарами, а также – 15 км коаксиальных кабелей и кабелей для передачи данных, предназначенных для системы оповещения в туннеле. Была создана уникальная оболочка кабеля с индивидуальным цветом, который соответствует интерьеру туннеля. Кроме того, в коммуникационной системе тоннеля используется около 200 км специальных огнестойких волоконно-оптических кабелей Prysmian.

Проект по прокладке тоннеля Евразия также осуществлялся с участием Prysmian Group. Компания поставила специальный кабель (Tunnelflex TX) для подачи питания к тоннелепроходческой машине. Кабель был произведён на заводе Мерлино в Италии и обладал множеством улучшенных функций, таких как гибкость, высокая ударопрочность и возможность многократного сматывания и разматывания.

Эркана Айдогду, генеральный директор Prysmian Group Turkey: “Мы дважды успешно участвовали в проекте по прокладке тоннеля “Евразия” - в первом для Турции проекте подобного масштаба. Завершив наши проекты, мы продолжаем двигаться вперёд – в соответствии с нашим видением. Мы соперничаем сами с собой и опираемся на наши предыдущие достижения. Мы продолжим работать, сохранив этот подход, и осуществим ещё немало престижных проектов.

О тоннеле “Евразия”

Туннель Евразия состоит из трех основных секций общей протяженностью 14,6 км. Важнейшей частью проекта является пролив Босфор длиной 3,4 км. В проекте было раскопано около 2 миллионов кубических метров, и было использовано 700 тыс. куб. метров бетона и 70 тысяч тонн железа. Другими словами, земли, выкопанной в ходе прокладки, хватило бы для того, чтобы заполнить 788 Олимпийских бассейнов, бетона хватило бы для строительства 18 стадионов, а железа - для возведения 10 Эйфелевых башен.

Благодаря передовым технологиям прокладки и строительства тоннель превратился в безопасную и комфортную дорогу, соединившую два континента. Два уровня позволяют выполнять одностороннее движение по двум полосам на каждом из уровней. Этот путь станет ключевым звеном в дорожной сети и ускорит сообщение между аэропортами Стамбула. Благодаря уменьшению интенсивности дорожного движения, снизится выброс выхлопных газов. Существенно сократится дорожное движение к востоку от исторического полуострова. Туннель, движение по которому разрешено только для автомобилей и микроавтобусов, был спроектирован так, чтобы выдерживать землетрясение силой 7,5 баллов.

Prysmian Group Turkey имеет большой опыт изготовления кабельной продукции для крупных транспортных и строительных проектов как в Турции, так и по всему миру. Компания участвовала в строительстве третьего аэропорта в Стамбуле, моста Султана Селима Явуза; прокладке подводного кабеля канала Чанаккале, туннелей Marmaray’s Ayrılıkçeşme - Üsküdar и Yenikapı – Sirkeci, туннелей Гереде, а также – туннелей Belkahve и Selçukgazi.