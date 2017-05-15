Энергетики со всей России встретятся на выставке в Красноярске

С 22 по 24 ноября пройдет крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке XXV специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Проект соберет разработчиков и производителей технологических новинок – современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Это один из ведущих проектов в стране, наглядно демонстрирующий уровень развития энергетической отрасли. Об этом говорит ежегодное участие ведущих отраслевых компаний. В 2017 году в роли экспонентов выступят такие крупные предприятия, как «Энергомера» (Ставрополь), «Феникс Контакт» (Москва), «ДЗРА» (Дивногорск), «ТЭМА» (Москва), «Томск кабель» (Томск), «Ункомтех» (Красноярск), «Красэко» (Красноярск), «СГК» (Красноярск), «МегаВатт» (Красноярск), «Красэлком» (Красноярск), «СУЭК» (Красноярск), «Кисан» (Красноярск) и другие.

Для участников и посетителей предусмотрена масштабная деловая программа – Сибирский энергетический форум. В настоящее время под руководством министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края ведется активная работа по наполнению мероприятий форума. Запланированы специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора и т.д.

Одновременно пройдет специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия».

По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет:



Елена Каширина – директор выставки

+7 (391) 22-88-513, kashirina@krasfair.ru



Дарья Зверева, Олеся Шаипова – менеджеры выставки

тел.: + 7 (391) 22-88-401

pdv@krasfair.ru, son@krasfair.ru

Даты проведения выставки: 22-24 ноября 2017 года.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».