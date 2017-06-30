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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина и Президента Вьетнама Чан Дай Куанга

Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина и Президента Вьетнама Чан Дай Куанга

30 июня 2017, 14:25
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, посетившего Россию с официальным визитом.

В ходе переговоров речь шла, в частности, о развитии  сотрудничества в сфере энергетики. Была дана положительная оценка реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе. Стороны намерены создавать благоприятные условия для работы российских и вьетнамских профильных компаний ("Газпром", "Зарубежнефть", "Роснефть" и PetroVietnam) на территории России и Вьетнама, налаживать взаимодействие на перспективных направлениях, включая нефтепереработку и нефтехимию, поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и сбыт на рынке этого государства газомоторного топлива. Также достигнута договоренность по углублению кооперации и расширению зоны разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

В части взаимодействия в электроэнергетической сфере было отмечено, что российские компании готовы участвовать в модернизации и строительстве ТЭС во Вьетнаме. В настоящее время «Силовые машины» уже возводят во Вьетнаме ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1200 МВт, контракт на строительство которой был заключен Vietnam Oil and Gas Group и международным консорциумом PM-PTSC во главе с "Силовыми машинами" в декабре 2014 года. Срок окончания проекта - 2019 год.

Компания: Министерство энергетики РФ
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