Умные сети в России

28 июня в Москве прошел круглый стол «Умная инфраструктура «Энерджинет» как будущее российской экономики», который провёл медиахолдинг «Эксперт» совместно с ПАО «Россети» и Экспертным советом Агентства стратегических инициатив. Группа «EnergyNet» Национальной технологической инициативы (НТИ) работает уже почти год. Что уже сделано для новой умной энергетики, что можно сделать и сколько это будет стоить, обсуждали эксперты со всей страны. Журналисты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ приняли участие в мероприятии.

По словам разработчиков, «Энерджинет» – это рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Главная цель данной инициативы – развитие отечественных технологий в сфере интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода российских компаний на лидерские позиции на мировых высокотехнологичных рынках.

«Мы хотим обеспечить такое качество, такие потребительские свойства электроэнергии, как Соединенные Штаты, которые, как нам кажется, достаточны для развития экономики, но при этом, при существенном уровне снижения себестоимости. Задача в этом смысле достаточно амбициозная, эффект для Российской Федерации, если эта задача будет решена, можно оценивать в сотни миллиардов рублей в год, не говоря про экспортный потенциал», – рассказал заместитель руководителя рабочей группы Energynet Алексей Чалый. Он отметил, что в группе разрабатывается бизнес-модель для сетевой компании в новой энергетике, при которой сохраняя надежность показатели доступности и надежности сети затраты будут находиться на уровне 75% от затрат МРСК.

«Впервые создается такая система, в которой аппараты, обеспечивающие автоматическое выделение поврежденного участка, не требуют индивидуальных настроек. Рассчитывая в этом преуспеть, мы расширяем область применения такой сети на сеть кабельную городскую, чего не было сделано в Калининградском проекте, а также отрабатываем технологию интеллектуальных облегченных, которые должны быть по себестоимости примерно вдвое меньше, чем сегодняшние технические решения», – добавил г-н Чалый. Сейчас согласовывается техническое задание. После этого специалисты приступят к работам. Срок сдачи двух первых площадок в Севастополе – февраль 2018 года. Позже планируется применить эти технологии в масштабе всей компании «Севастопольэнерго». «Россети» планируют вложить в модернизацию городских сетей около 2 миллиардов рублей после того, как они будут переданы в собственность компании.

Представители компании «Россети» одобрили инициативу по внедрению Energynet – использование новых технологий должно сдержать рост тарифов за счет экономии на потерях. «Если мы применяем новые технологии и новые методы управления электрическими сетями, мы точно понимаем – на пилотных проектах в Калининграде и бизнес-моделях для Севастополя это видно – рост тарифа инновационного будет на 30-40% ниже, чем просто рост тарифа, если мы ничего не делаем, а сети старые и мы тратим средства на зарплату, оборудование. Бригад у нас там было 20 бригад, так 20 бригад и ездит, а если будут новые технологии, будет их пять», – подчеркнул директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Владимир Софьин.

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» Константин Петухов отметил, что за последние десятилетия изменилась структура потребления электроэнергии и компании необходимо применять новые модели – если раньше львиная доля электроэнергии приходилась на промышленные предприятия, то сегодня население и промышленность практически сравнялись. Кроме того, с 2013 ограничен рост тарифов и поэтому неизбежно сокращение издержек и оптимизация деятельности. Владимир Софьин подчеркнул, что НТИ позволит создать решения для новых условий, которые дадут мультипликативный эффект и в масштабах страны он принесёт значительную экономическую выгоду. Но для их внедрения нужен долгосрочный тариф, который позволит планировать возврат инвестиций.

По оценке экспертов АСИ, к 2035 году суммарный годовой объем выручки российских производителей на международном рынке новых технологий в энергетике должен достигнуть 40 миллиардов долларов, сам же рынок достигнет 700 млрд. долларов.

И одним из участников этого нового рынка могут стать активные потребители, заинтересованные в изменении технологической базы, они же станут и одним из основных источников инвестирования в этот рынок. «Активные потребители появляются тогда, когда они недовольны стандартным уровнем энергоснабжения, который обеспечивает энергетическая система. Это могут быть накопители энергии. История пока дорогая, но по оценке экспертов, в течение пяти лет цена накопителей упадет в два раза. Тогда мы получим достаточно хорошие источники энергии, которые работают в режиме накопления в дешевые часы и использование этой накопленной электроэнергии, когда энергия дорогая», – рассказал руководитель архитектурного и программного комитетов рабочей группы Energynet, руководитель Проектного центра развития инноваций фонда «Центр стратегических разработок» Дмитрий Холкин.

Одна из задач на пути новой энергетики – это создание для неё актуальной законодательной базы и, как рассказал член комитета Государственной Думы по энергетике Виктор Зубарев, на сегодня единая государственная политика в области создания и развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в стране отсутствует. «Отсутствие необходимого законодательства в настоящее время является сдерживающим фактором развития «ЭнерджиНет». И это можно сказать по каждому разделу дорожной карты Национальной технологической инициативы. Очевидно, что необходима разработка стратегического документа федерального уровня, такого как, например, концепция развития интеллектуального учета в Российской Федерации», - сказал депутат.

По его словам, сейчас определенные усилия предпринимаются на уровне экспертной секции комитета по энергетике. В частности, проводится всесторонний анализ законодательной базы с точки зрения ее трансформации применительно к новым условиям и процессам, который выявил ряд проблемных зон, препятствующих внедрению и развитию новых технологий в энергетике в РФ. «Занимаясь законодательным обеспечением деятельности энергетического комплекса, могу сказать – принято много важных законодательных инициатив для обеспечения текущей работы, например, электросетевого хозяйства. Но нам необходим стратегический подход при разработке нормативно-правовых актов. Следующим шагом по разработке и корректировке существующего федерального законодательства должная стать дорожная карта или план согласованных действий с экспертным сообществом и с Минэнерго РФ в рамках реализации дорожной карты «ЭнерджиНет», - заявил г-н Зубарев.

Евгений Грабчак, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ, отметил, что, несмотря на то, что Минэнерго поддерживает новую энергетику, но должен быть подсчет рисков и возросшая цена ошибки: «Если мы начнём все новшества без просчетов эффектов внедрять, вопрос – что мы получим? Не получим ли ми от микрогридов и от потребителей, которые выдают нам электроэнергию, коллапс?». Цифровизация, переход на единые стандарты, оптимизация и переход на рискоориентированную модель – это приоритеты для работы Минэнерго.

О необходимости взаимодействовать с местной властью упомянул член рабочей группы «Качество повседневной жизни» Центрального штаба ОНФ Максим Соловьянов. Он же отметил отсутствие возможности потребителей влиять на решения по инфраструктуре энергетиков, за которые «в конечном итоге платят все». Кроме того, собравшиеся обсудили сотрудничество местных властей и сетевой компании. Как сказал г-н Софьин, несмотря на несовершенство законодательства, сетевая компания уже сегодня помогает в Забайкальском крае создавать распределенную энергетику в отдаленных пунктах, несмотря на изолированность их от общей энергосистемы. Кроме того на круглом столе подняли вопросы кибербезопасности, а Андрей Брызгалов, руководитель проекта «Энергозапас» представил технологию ТАЭС - твёрдотельной аккумулирующей электростанции.