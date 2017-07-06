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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Межрегиональная инвестиционная энергетическая конференция состоится 14 июля в Санкт-Петербурге

Межрегиональная инвестиционная энергетическая конференция состоится 14 июля в Санкт-Петербурге

7 июля 2017, 10:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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14 июля в Санкт-Петербурге состоится первая Межрегиональная инвестиционная энергетическая конференция. Проект реализует аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО при участии ПАО «МРСК Северо-Запада» и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запад». Конференция начнется в 10.00 на площадке МФК «Горный» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 28/16 Д.
 
В ходе мероприятия предусмотрено прямое общение инвесторов, энергетиков и представителей органов государственной власти по вопросам реализации инвестиционных проектов предприятий транспортной инфраструктуры, сферы услуг и социальной сферы, минерально-сырьевого, горнодобывающего и оборонного комплексов.
 
Целью проведения конференции является синхронизация инвестиционных намерений и планов развития электросетевой инфраструктуры регионов, формирование условий для реализации инвестиционных проектов.
 
В числе участников мероприятия – главы администраций регионов СЗФО и электросетевых компаний, сотрудники аппарата полпреда, руководители профильных федеральных министерств и ведомств, а также представители бизнеса, общественных объединений и союзов.
 
Событие станет новой ступенью проекта, стартовавшего в 2015 году. За это время более 1300 участников на 10 конференциях подписали 139 соглашений, при этом объем общей мощности, подключаемой в перспективе к электросетям, превысил 282 мегаватт.
 
Регистрация участников доступна на портале Конференции: http://www.mrsksevzap.ru/energofairapply.
 
Дополнительная информация опубликована на сайте МРСК Северо-Запада: http://www.mrsksevzap.ru/energofair.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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