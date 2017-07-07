Специалисты МРСК Северо-Запада подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе интеллектуальной энергетики "Энергопрорыв"

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10 июля 2017, 12:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2017
На конкурс наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв – 2017» специалисты филиала МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») «Карелэнерго» представили проект «Оперативно-технологическое и ситуационное управление электрическими сетями на базе Системы управления производственными активами».
Цель проекта в создании единой информационной системы, которая полностью автоматизирует ведение оперативной документации на рабочих местах: от мастера района электрических сетей до руководителя организации.
– Требования к информативности и скорости обработки и передачи информации о состоянии электрической сети накладывают на диспетчера большую психоэмоциональную и физическую нагрузку, – рассказывает руководитель проекта, начальник службы электрических режимов Карелэнерго Андрей Красиченок. – Помимо руководства плановыми переключениями, локализацией и устранением технологических нарушений диспетчеру необходимо выполнить большой объем бумажной работы по описанию изменений в электрических сетях. Этот этап подразумевает под собой использование единой автоматизированной системы.
Данная система будет иметь возможность интеграции с любой информационной системой и всевозможными программными комплексами. Предусмотрено мобильное приложение для доступа к системе вне постоянного рабочего места.
Напомним, «Энергопрорыв» – конкурс проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный объединить усилия и знания разных областей науки и техники для создания энергетики будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» совместно с Фондом «Сколково». Конкурс проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонда содействия инновациям.
Финалисты конкурса будут определены в сентябре 2017 года. Победителей назовут по итогам рассмотрения дорожных карт реализации проектов-финалистов в октябре в рамках форума RuGrids-Electro.