В мероприятиях Российской энергетической недели примут участие около 8000 человек

МОЭСК присоединяет
10 июля 2017, 15:06
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ, РЭН-2017
В Москве состоялось совещание по подготовке и проведению Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова.
Мероприятие, на котором соберутся руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний, проводится с целью демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества.
По словам советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова, планируется участие около 8000 представителей российских и зарубежных официальных и деловых кругов и средств массовой информации в мероприятиях недели.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией и проведением РЭН-2017, информационным сопровождением и продвижением мероприятия. Было отмечено, что представители Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН-2017 примут участие в работе 22-го Мирового нефтяного конгресса, который состоится в Стамбуле 9—13 июля 2017 года. В рамках события руководителям национальных нефтяных комитетов конгресса планируется вручить приглашения Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака принять участие в работе РЭН-2017, которая будет проходить в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 4 по 7 октября 2017 года.