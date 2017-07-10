Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 июля 2017, 11:52
Рубрика: В мире
Метки: АЭС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас, передает агентство Блумберг.
Агентство со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом официальные лица в Совете национальной безопасности, офисе директора национальной разведки и министерстве внутренней безопасности отказались комментировать инцидент.
Эксперты по кибербезопасности в свою очередь заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. "Пока мы не связываем это с конкретной группой", - сообщил ведущий аналитик компании FireEye Inc. Шон Макбрайд.
По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.
Источник: ПРАЙМ.