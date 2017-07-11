Денис Мантуров: Все отрасли будут вынуждены пройти через цифровую трансформацию

Сегодня, 11 июля 2017 года в ходе работы международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии.



В рамках Совета было продолжено обсуждение перспектив, которые для промышленности открывает переход на новый технологический уклад.



"Очевидно, что все отрасли, рано или поздно, будут вынуждены пройти через цифровую трансформацию", - сказал Денис Мантуров.



Акцент Совета был сделан на перспективных рынках и компетенциях, которые только начинают формироваться. Необходимо отметить, что в нашей стране перечень таких стратегических точек роста национальной экономики определен при разработке Национальной Технологической Инициативы. В России отобрано 9 приоритетных рынков практически во всех инфраструктурных сферах, глобальная капитализация каждого из которых к 2035 году должна превысить сумму 100 млрд. долларов.



Министр подчеркнул, что это минимальный порог.



"Объемы, а значит и возможности, будут существенно больше. В частности, рынок аддитивных технологий ежегодно растет в среднем на 30% и по оценкам экспертов при условии, что компании внедрят 3D-печать хотя бы на полутора процентах от своих мощностей – то к 2035 году объем рынка составит 350 млрд. долларов", - рассказал глава Минпромторга России.



Кроме того, было отмечено, что российская НТИ – это не просто концепция, а программа, насыщенная конкретными проектами. Несмотря на то, что сегодня речь идет в основном о перспективных направлениях, технологии, которые очерчивают контур этих будущих рынков уже существуют и развиваются. Например, это решения в области индустриального интернета, беспилотные и «облачные» технологии, промышленная сенсорика и робототехника, математическое моделирование, искусственный интеллект и BigData.



"Развитие всех упомянутых направлений Россия может осуществлять самостоятельно – имеющиеся компетенции позволяют это делать", - отметил Денис Мантуров.



По словам Министра, значительно большего эффекта можно добиться, если скоординировать усилия с другими странами, заинтересованными в инновационном развитии своих промышленных секторов.Сегодня имеютсявсе возможности, чтобы объединить потенциал наших национальных исследовательских и научных центров, которые будут вести совместные разработки по направлениям, представляющим взаимный интерес.



Кроме того, российские отраслевые инжиниринговые центры, созданные на базе лучших технических ВУЗов готовы обеспечить взаимодействие и на этапе проектирования. Благодаря этому существенно сократятся затраты и сроки работ, а результаты будут воплощаться в новых наднациональных промышленных проектах.



"Переход на новый технологический уклад, цифровая трансформация отраслей и постоянное возникновение всё новых и новых рынков – это безальтернативный путь развития", - сказал Денис Мантуров.