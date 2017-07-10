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Отраслевые новости: В мире

Портативный силовой кабель на 2000 В

Портативный силовой кабель на 2000 В

11 июля 2017, 09:43
Рубрика: В мире
Метки: Philatron Wire and Cable, КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

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 Компания Philatron Wire and Cable (США) представила свой новый кабель марки BRONCO 125 SDHA (Small Diametor High Amps - малый диаметр, высокая токовая нагрузка). Этот портативный силовой кабель на напряжение 2000 В предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Кабель пригоден для применения в тех областях, где предусмотрены повышенные требования в отношении стойкости к экстремальным температурам окружающей среды, воздействию химических веществ, масел, нефти, истиранию и изгибам.

Кабель предназначен для электропитания тяжёлого оборудования при проведении горных и строительных работ, для осветительного оборудования на съёмочных площадках и театральных сценах, для погружных насосов, подводных систем и оборудования военного назначения.

Основные характеристики кабеля марки BRONCO 125 SDHA:

  • Оболочка из термопластичного синтетического каучука
  • Стойкость к температурам от +125C° до -65C°
  • Устойчивость к воздействию солнечных лучей, озона, химических веществ, морской воды, влаги
  • Стойкость к раздавливанию, отсутствие в конструкции свинца и асбеста, исключительно высокая степень гибкости
  • Кабель сертифицирован на соответствие стандартам UL, CSA, MSHA и OSHA при внутренней и наружной установке
  • Наружный диаметр кабеля SDHA на 22 - 34% меньше наружного диаметра аналогичных кабелей типов SO/SEO
  • Кабель включён в список UL: Type 2000 PPE Volts 105C°

Компания: RusCable.Ru
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