Портативный силовой кабель на 2000 В

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 09:43
Рубрика: В мире
Метки: Philatron Wire and Cable, КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
Компания Philatron Wire and Cable (США) представила свой новый кабель марки BRONCO 125 SDHA (Small Diametor High Amps - малый диаметр, высокая токовая нагрузка). Этот портативный силовой кабель на напряжение 2000 В предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Кабель пригоден для применения в тех областях, где предусмотрены повышенные требования в отношении стойкости к экстремальным температурам окружающей среды, воздействию химических веществ, масел, нефти, истиранию и изгибам.
Кабель предназначен для электропитания тяжёлого оборудования при проведении горных и строительных работ, для осветительного оборудования на съёмочных площадках и театральных сценах, для погружных насосов, подводных систем и оборудования военного назначения.
Основные характеристики кабеля марки BRONCO 125 SDHA: