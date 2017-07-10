Портативный силовой кабель на 2000 В

Компания Philatron Wire and Cable (США) представила свой новый кабель марки BRONCO 125 SDHA (Small Diametor High Amps - малый диаметр, высокая токовая нагрузка). Этот портативный силовой кабель на напряжение 2000 В предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Кабель пригоден для применения в тех областях, где предусмотрены повышенные требования в отношении стойкости к экстремальным температурам окружающей среды, воздействию химических веществ, масел, нефти, истиранию и изгибам.

Кабель предназначен для электропитания тяжёлого оборудования при проведении горных и строительных работ, для осветительного оборудования на съёмочных площадках и театральных сценах, для погружных насосов, подводных систем и оборудования военного назначения.

Основные характеристики кабеля марки BRONCO 125 SDHA: