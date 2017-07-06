Российское энергетическое агентство примет участие в разработке проекта строительства новой ЛЭП в Якутии

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11 июля 2017, 10:17
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК, ЛЭП, РЭА
АО «ДВЭУК» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России заключили договор на разработку бизнес-плана и финансовой модели Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА».
Реализация проекта предусмотрена соглашением о сотрудничестве между руководством Республики Саха (Якутия), АК «АЛРОСА», АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и АО «ДВЭУК», подписанным на Восточном экономическом форуме в 2016 году.
Согласно условиям договора, РЭА Минэнерго России займется определением и согласованием позиций сторон по ключевым параметрам проекта, разработкой концепции его реализации, анализом вариантов энергоснабжения Накынского месторождения, сопровождением проекта при получении мер господдержки федерального, регионального и муниципального уровней.
Ранее в рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по вопросам обеспечения качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 220 кВ «Мирный – Сунтар – Нюрба» с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы).
Данный проект имеет высокую хозяйственно-экономическую и социальную значимость для Вилюйской группы улусов. В настоящее время на участке «Сунтар – Нюрба» эксплуатируется аварийная линия электропередачи, которая полностью исчерпала свою пропускную способность. Строительство новой ВЛ позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива до 5 тыс. тонн в год.
Кроме того, соглашение предусматривает необходимость обеспечения внешнего энергоснабжения объектов Накынского месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» при условии согласованных сторонами параметров инвестиционного проекта, обеспечивающего преимущества внешнего энергоснабжения в сравнении с альтернативными вариантами.