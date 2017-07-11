Автопарк "Вологдаэнерго" пополнился новыми кранами с высотой подъема 22 и 29 метров

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Накануне в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») прибыла новая техника – два автоподъемника, изготовленные на российском заводе по современным технологиям.
«Сегодня автопарк филиала пополнился двумя новыми автокранами на шасси полноприводных автомобилей «КамАЗ». Один из них способен поднимать груз на высоту 22 метра, второй – на 29 метров. Это очень важное приобретение, потому что эти модели российского автопрома имеют конкурентное преимущество перед импортными аналогами из-за меньшей стоимости обслуживания и запасных частей», - сказал начальник службы эксплуатации транспорта «Вологдаэнерго» Андрей Орлов.
У новых машин есть и еще ряд преимуществ, которые отвечают последнему слову техники, и позволят значительно облегчить работу персонала.
«Ключевыми особенностями конструкции этих автокранов являются следующие: схема управления движениями автоподъемников исключает наличие электронных датчиков, что делает ее надежней, проще в обслуживании и менее затратной в эксплуатации. Кроме того, применение высокопрочной стали дает возможность вести работы с грузом до 250 кг на полном вылете стрелы. Еще один не маловажный фактор – в автоподъемнике 29 метров предусмотрена дополнительная лебедка для натяжки проводов ВЛ, что сделает работу для персонала более удобной и безопасной, - подчеркнул Андрей Орлов».
Добавим, что 22-х метровый кран будет направлен в работу в Никольский РЭС ПО «Великоустюгские электрические сети», а 29-ти метровый – в службу линий ПО «Вологодские электрические сети». В ближайшее время обе машины будут задействованы в текущих плановых мероприятиях по обслуживанию линий электропередачи.