В Славянском энергорайоне выявлены факты хищения электроэнергии на сумму более 7,5 млн рублей

За первое полугодие специалисты Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в рамках рейдовых мероприятий выявили и пресекли 138 фактов хищения электроэнергии в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах края. Недобросовестные потребители незаконно использовали почти 2,5 млн кВт∙ч на сумму 7,66 млн руб.



Более половины фактов энерговоровства было зафиксировано в Темрюкском районе – среди потребителей, занимающихся курортным бизнесом и сезонной торговлей. Например, владелец одной из баз отдыха в станице Голубицкой несколько раз обнулял показания прибора учета. Проверка выявила этот факт, и в результате перерасчета оказалось, что потребитель задолжал более двух млн руб., которые теперь ему придется возместить добровольно либо в судебном порядке с возложением на него всех судебных расходов. И таких случаев, к сожалению, десятки.



Нежелание платить за потребленную электроэнергию заставляет потребителей идти и на странные поступки. Например, некоторые владельцы гостевых домов на побережье выжгли табло на приборах учета и обратились в электросети с заявлением на замену «сгоревшего» счетчика.



– Они не отдают себе отчета в том, что попытки незаконного использования электроэнергии и тем более обмана энергокомпании не пройдут. Даже если это не очевидно на первый взгляд, с помощью современных технических средств энергетики могут абсолютно точно определить, имело ли место вмешательство в схему учета, – комментирует директор Славянского филиала Кубаньэнерго Тимур Глушко. – В настоящее время значительно увеличены размеры штрафов за бездоговорное и безучетное энергопотребление. Возможно привлечение и к уголовной ответственности.



ПАО «Кубаньэнерго» обращается к потребителям с призывом не допускать бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Кроме немалых финансовых затрат, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета негативно влияют на качество электроснабжения и представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей. Любые манипуляции в действующих электроустановках, направленные на изменение схемы электроснабжения, смертельно опасны!



Энергетики предупреждают: стать энерговором можно и доверившись злоумышленникам или «предприимчивым» дельцам. Так, владелец магазина на побережье доверил переоформление договора так называемому «посреднику», который более года оттягивал выполнение своих обещаний. В то же время предприниматель платил за потребленное электричество, но не в сбытовую компанию, а неизвестному «представителю потребителя». Как выяснилось, «представитель» давно не производил оплат, и из-за этого уже образовался немалый долг. В результате на доверчивого бизнесмена был составлен акт о бездоговорном потреблении, произведен расчет, по которому ему добровольно или по решению суда придется заплатить сумму в несколько миллионов рублей.