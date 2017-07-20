Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросам технического состояния Воркутинской ТЭЦ-2 и обеспечения безопасности энергоснабжения потребителей Республики Коми

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов посетил площадки Воркутинской ТЭЦ-1, Воркутинской ТЭЦ-2 и Воркутинской ЦВК.



По итогам визита на объекты замминистра провел совещание по вопросам обеспечения безопасности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми, а также ситуации с техническим состоянием оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 и ходе подготовки станции к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 г..



В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Правительства Республики Коми, Администрации г. Воркута, ПАО «Т Плюс», АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Воркутауголь».



На совещании была рассмотрена режимно-балансовая ситуация в Республике Коми, заслушан доклад Ростехнадзора по результатам проведенной проверки реализации ПАО "Т Плюс" мероприятий по устранению замечаний Ростехнадзора, выявленных в рамках проверки готовности объектов ООО "Воркутинские ТЭЦ" к ОЗП 2016-2017 годов, а также доклады АО «Техническая инспекция ЕЭС» и ПАО «Т Плюс» о техническом состоянии оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 и ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., заслушан доклад ПАО «ФСК ЕЭС» о ходе проведения ремонтных работ на ВЛ 220 кВ «Инта – Воркута».



В ходе совещания также были подняты вопросы по выполнению мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «Т Плюс» от 20.10.2016.



Подводя итоги совещания, Андрей Черезов отметил большую работу, проделанную ПАО «Т Плюс» и Правительством Республики Коми по приведению оборудования станций к рабочему техническому состоянию и обеспечению безопасности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми.



В том числе было отмечено, что к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 г. необходимо выполнение в полном объеме мероприятий по проведению натурных испытаний по развороту с «нуля» энергетического оборудования Воркутинской ТЭЦ-1 от ДГУ с последующей подачей напряжения от Воркутинской ТЭЦ-1 на собственные нужды Воркутинской ТЭЦ-2 и ее «развороту» для последующего восстановления электроснабжения потребителей Воркутинско-Интинского энергоузла в случае его полного обесточения.



Минэнерго России, Правительством Республики Коми и ПАО «Т Плюс» выполняются все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного и надежного энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми.



Также Андрей Черезов в ходе своего визита в г. Воркуту возложил цветы к мемориалу памяти шахтёров и горноспасателей, погибших во время аварии на шахте «Северная».



Справочно:



С февраля 2016 года на Воркутинской ТЭЦ -2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ПАО «Т Плюс») наблюдался значительный рост аварийности, связанный с критическим состоянием основного оборудования станции.



В связи с многочисленными корректировками в 2016 году сроков и продолжительности проведения плановых капитальных ремонтов котлоагрегатов ст. №№ 1, 3 и низким качеством выполненных работ, а также с учетом неудовлетворительного технического состояния турбин и котлоагрегатов на Воркутинской ТЭЦ-2 сохранялись риски аварийных отключений основного оборудования электростанции в период ОЗП 2016-2017 гг. и обеспечения надежного функционирования Воркутинского энергоузла, относящегося к региону высоких рисков нарушения электроснабжения.



Дефицит генерирующих мощностей в Воркутинском энергоузле создал риск длительного прекращения централизованного электроснабжения потребителей и ввода режима ЧС.



В связи со сложившейся ситуацией и возникшими рисками нарушения тепло- и электроснабжения потребителей Республики Коми Минэнерго России был взят на постоянный контроль вопрос организации и выполнения ремонтов и технического состояния оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2.