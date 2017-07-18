Энергетики филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" провели реконструкцию ВЛ в поселке Тукалевском

Специалисты филиала АО «ДРСК» Электрические сети ЕАО» завершили работы по замене части неизолированного провода ВЛ 0,4кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) в пос. Тукалевский. На участке линии были установлены дополнительные аппараты защиты от грозовых перенапряжений, проведена реконструкция воздушной линии высокого напряжения 6 кВ в кабельную линию во избежание схлеста проводов.



18 и 19 июля в поселке Тукалевский Еврейской автономной области произошли запланированные отключения электроэнергии в связи с ремонтами на воздушной линии электропередачи 6 кВ. Данная ВЛ проходила в непосредственной близости от жилого дома и автобусной остановки общественного транспорта, что запрещено Постановлением Правительства РФ №160 от 24.08.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".



Для безопасного производства ремонтных работ было отключение электроэнергии у потребителей на весь период ремонтных работ. О сроках ограничения режима потребления в связи с проведением ремонтных работ жители частного сектора были проинформированы заранее. Объявления размещались в бегущей строке на одном из местных телеканалов и на информационных стендах и в магазинах.



— При проведении плановых работ в частном секторе невозможно избежать отключений электричества — электропитание индивидуальных домов осуществляется по 3-й категории надежности электроснабжения потребителей от одного источника питания. Согласно «Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» № 861 от 27.12.2004 г. для потребителей третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, - объясняет главный инженер филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Валерий ПАРШИН. - Реконструкция линии проводится в интересах самих потребителей. Поэтому горожанам следует с пониманием отнестись к работам энергетиков, так как от их качественного выполнения зависит не только бесперебойное обеспечение электроэнергией, но и безопасность потребителей".



На сегодняшний день все жители улиц поселка Тукалевский, где были запланированы работы, уже подключены к новому участку сети.