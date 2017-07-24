"Ростелеком" в Кузбассе в 2017 году перевел на оптику более 400 корпоративных клиентов

Анонс RusCable Insider Digest
25 июля 2017, 17:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
В рамках программы модернизации своей сети «Ростелеком» перевел на оптические технологии доступа в Интернет 412 юридических лиц – организаций и представителей крупного, среднего и мелкого бизнеса в Кемеровской области.
Модернизация состояла из замены устаревших медных линий связи и оборудования на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии в зданиях. Для этой цели уже в 2017 году «Ростелеком» построил более 40 км ВОЛС. Теперь клиентам оператора стал доступен интернет до 10 Гбит/с, а также дополнительные услуги на базе Национальной облачной платформы «Ростелеком» (Web-конференция», «Новая телефония», «IP-видеонаблюдение», «Виртуальный Центр обработки данных (ВЦОД)»).
Так называемая «миграция» произошла и в государственных структурах региона. «Ростелеком» перевел на оптические технологии 14 подразделений военного комиссариата Кемеровской области, 11 отделов полиции Управления МВД России по г. Новокузнецку, 11 филиалов ФГКУ Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 10 органов ЗАГС Управления ЗАГС Кемеровской области, и многие другие.
Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Стратегическая цель нашей компании — стать интегрированным поставщиком цифровых услуг и улучшать качество жизни и работы наших клиентов. Оптические технологии в сочетании с мощной инфраструктурой национального оператора дают нашим клиентам возможность как развивать свой бизнес, так и управлять государством».
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