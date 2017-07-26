МОЭСК выдала мощность новому музейному комплексу "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына"

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27 июля 2017, 13:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети» (входит в группу компаний «Россети») выдали мощность ГБУ культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».
В сжатые сроки, в сложных условиях плотной застройки исторического района центра города энергетики проложили питающие кабельные линии 10 кВ протяженностью 200 метров к зданию будущего музея русского зарубежья. В выделенной части здания разместили новую встроенную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В подстанции смонтировали два трансформатора по 630 кВА.
Дом русского зарубежья получил по договору технологического присоединения запрошенную мощность 449 кВт. Ее достаточно для обеспечения всех потребностей учреждения. В том числе 17 кВт будет направлено на архитектурную подсветку здания на Таганке.
В настоящее время энергетики закончили все работы для выполнения договора технологического присоединения нового корпуса и выдали документы заявителю. Уникальный комплекс, сочетающий памятники духовной и материальной культуры эмиграции с функциями музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра получил электричество в полном объеме.
Новые площади Дома русского зарубежья предназначены для размещения постоянных и временных экспозиций, проведения концертов и выставок, научных и культурных мероприятий, исследовательской работы. В настоящее время вокруг здания заканчивают благоустройство. Скоро культурный объект встретит поклонников и ценителей русского искусства.