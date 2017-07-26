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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК выдала мощность новому музейному комплексу "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына"

МОЭСК выдала мощность новому музейному комплексу Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

27 июля 2017, 13:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети» (входит в группу компаний «Россети») выдали мощность ГБУ культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».

В сжатые сроки, в сложных условиях плотной застройки исторического района центра города энергетики проложили питающие кабельные линии 10 кВ протяженностью 200 метров к зданию будущего музея русского зарубежья. В выделенной части здания разместили новую встроенную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В подстанции смонтировали два трансформатора по 630 кВА.

Дом русского зарубежья получил по договору технологического присоединения запрошенную мощность 449 кВт. Ее достаточно для обеспечения всех потребностей учреждения. В том числе 17 кВт будет направлено на архитектурную подсветку здания на Таганке.

В настоящее время энергетики закончили все работы для выполнения договора технологического присоединения нового корпуса и выдали документы заявителю. Уникальный комплекс, сочетающий памятники духовной и материальной культуры эмиграции с функциями музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра получил электричество в полном объеме.

Новые площади Дома русского зарубежья предназначены для размещения постоянных и временных экспозиций, проведения концертов и выставок, научных и культурных мероприятий, исследовательской работы. В настоящее время вокруг здания заканчивают благоустройство. Скоро культурный объект встретит поклонников и ценителей русского искусства.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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