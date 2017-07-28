"Ленэнерго" опубликовало финансовую отчетность за первое полугодие 2017 года, составленную в соответствии с РСБУ

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
28 июля 2017, 17:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») опубликовало финансовую отчетность за первое полугодие 2017 года, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ). За 6 месяцев 2017 года выручка ПАО «Ленэнерго» выросла на 16% и составила 32,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17% и составил 12 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 4,6 млрд руб., относительно аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 1,6 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО «Ленэнерго» по итогам первого полугодия 2017 года составила 4 624 млн руб. Относительно аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 1 556 млн руб. или 50,7%, что связано, прежде всего, с ростом выручки ПАО «Ленэнерго».
Выручка от реализации продукции по итогам работы за первое полугодие 2017 года составила 32 460 млн руб., относительно аналогичного периода 2016 года рост составил 4 561 млн руб. или 16,3%.
Рост выручки за первое полугодие 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года составил 9,1%.
Показатель EBITDA за 6 месяцев 2017 года составил 12 001 млн руб. и вырос относительно аналогичного периода 2016 года на 1 750 млн руб. или 17,1%.
Соотношение чистый долг/EBITDA (за 12 месяцев) снизилось на 0,23 пункта за счет роста показателя EBITDA ПАО «Ленэнерго» при снижении величины чистого долга. Объем капитальных вложений за 6 месяцев 2017 года составил 6 318 млн руб., что на 69% выше показателя за аналогичный период 2016 года (3 721 млн руб.).
С бухгалтерской отчетностью ПАО «Ленэнерго» и материалами для акционеров и инвесторов можно ознакомиться на сайте компании, перейдя по ссылке http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info.