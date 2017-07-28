Сотрудник Аргунских горэлектросетей стал победителем конкурса "Наш лучший контролер"

Анонс RusCable Insider Digest
28 июля 2017, 15:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Сотрудник Аргунских городских электрических сетей АО «Чеченэнерго» Аслан Изнауров стал победителем конкурса «Наш лучший контролер» по итогам первого полугодия. Инициатором проведения конкурса, нацеленного на определение лучшего оператора по учету/транспорту электроэнергии, является ПАО «МРСК Северного Кавказа». В акции принимают участие работники, ответственные за выявление фактов безучетного потребления электроэнергии.
За последние три месяца А. Изнауров совершил стопроцентный обход потребителей, а это 1 350 адресов! Ежедневно он проводит работу по выявлению случаев неучтенного пользования электроэнергией, снимает показания счетчиков, заключает договоры с потребителями. Примечательно, что лучший контролер работает в подразделении, ставшим победителем конкурса «Район без потерь».
Акция «Наш лучший контролер» проводится в рамках мероприятий, направленных на повышение платежной дисциплины и снижение потерь в электросетях. Ежемесячно в районных и городских электрических сетях АО «Чеченэнерго» подводятся промежуточные результаты конкурса. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках празднования Дня энергетика в конце года.
При выборе победителя будет учитываться выполнение контролером плановых заданий по снижению потерь электроэнергии в сетях на вверенных участках, выполнение работы по выявлению случаев безучетного пользования электроэнергией, качество и процент обхода потребителей и т.п.