Свыше 42 тысяч потребителей обратились за услугами Нижновэнерго в первом полугодии

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями в первом полугодии 2017 года. Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Нижегородской области. Об этом свидетельствуют более 42 тысяч обращений поступивших в филиал (на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Свыше 41 тысячи из них уже обработаны.



Наибольшей популярностью продолжает пользоваться услуга технологического присоединения к электрическим сетям – около 38 тысяч обращений касалось этого направления деятельности энергокомпании. Кроме того, более 3,8 тысяч из общего числа, составляют обращения связанные с коммерческим учетом, передачей и отключением электрической энергии и т.д. Так же 185 обращений было подано на оказание дополнительных услуг (в том числе по установке и замене приборов учета).



Специалисты энергокомпании на постоянной основе проводят работы по повышению качества и удобства предоставляемых услуг. На сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться в энергокомпанию любым удобным для себя способом. Так, в обозначенный период из более чем 42 тысяч обращений, около 16 тысяч было направлено потребителями заочно (через Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту), остальные поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.



Дополнительную информацию о предоставляемых филиалом «Нижновэнерго» услугах можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-100-33-00, на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru, в офисах обслуживания потребителей филиала расположенных в городах: Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов и Центре обслуживания потребителей филиала, расположенного по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.