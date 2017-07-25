"Янтарьэнерго" подало напряжение на первый объект чемпионата мира по футболу

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
31 июля 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЧМ-2018, ПОДСТАНЦИЯ
«Янтарьэнерго» поставило под рабочее напряжение подстанцию 110/10 кВ «Храброво». Энергообъект, построенный к чемпионату мира по футболу - 2018, сдан в срок. Напомним, строительство ПС 110/10 кВ «Храброво» началось в сентябре 2015 на территории между поселками Храброво и Привольное Зеленоградского района Калининградской области. Работы производила компания «Электросетьстройпроект».
ПС 110/10 кВ «Храброво» обеспечит развитие международного авиаузла. «Технические характеристики выбраны с учетом максимальных нагрузок в период чемпионата и на перспективу», – комментирует генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. На подстанции установлено 2 трансформатора общей мощностью 20 мегавольтампер. Они и другое оборудование энергообъекта – последние достижения российского производителя энергооборудования.
Для включения подстанции в сеть АО «Янтарьэнерго» построило линию электропередачи 110 киловольт в двухцепном исполнении, её протяженность около 8 км. Для обеспечения надежной работы ПС «Храброво» с опережением установленных сроков также реконструированы три высоковольтные линии электропередачи от Калининграда до Зеленоградска и Пионерского, их общая протяженность – 49,7 км.
Разрешение Ростехнадзора на пуск объекта в эксплуатацию АО «Янтарьэнерго» получило 30 июня. Через неделю сетевики подали напряжение на объект в тестовом режиме. Это совпало с визитом на объект замминистра энергетики РФ Андрея Черезова. Отметим, что на всех этапах строительства ПС «Храброво» осуществлялся контроль на федеральном и региональном уровнях, ход работ также лично оценивали генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Объект находился на особом контроле у генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского.
Добавим, что для присоединения аэровокзального комплекса к подстанции «Храброво» АО «Янтарьэнерго» построило 2 взаиморезервирующие кабельные линии общей протяженностью 8,2 км и распределительный пункт 10 киловольт. Аналогичные работы ведутся на сегодняшний день также для включения к подстанции аэродрома.