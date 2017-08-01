Александр Новак доложил Президенту РФ Владимиру Путину об итогах заседания Министерского комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК

В ходе совещания Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства Министр энергетики РФ Александр Новак доложил главе государства об итогах заседания Министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, которое состоялось 24 июля в Санкт-Петербурге.



Министр напомнил, что Декларация о сотрудничестве была подписана 10 декабря прошлого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК. «На шесть месяцев подразумевалось снижение добычи суммарно 24 странами на 1,8 миллиона баррелей в сутки. В конце мая Декларация о сотрудничестве была продлена еще на девять месяцев. Сейчас было проведено уже четвертое заседание мониторингового комитета, куда входят министры шести стран, представляющих страны ОПЕК и не ОПЕК. Впервые это мероприятие прошло в городе Санкт-Петербург, в России, и это действительно подчеркивает важность нашей страны на мировом нефтяном рынке», - пояснил Александр Новак.



Министр отметил, что в ходе заседания рассматривалось исполнение соглашения не только в целом 24 странами, но и каждой страной в отдельности. «Россия полностью соответствует тем обязательствам, которые брала на себя. Мы сократили добычу и вышли к концу апреля на сокращение в 300 тысяч баррелей. Сейчас эта позиция выдерживается, и мы подтвердили приверженность этой инициативе по стабилизации нефтяных рынков», - доложил Александр Новак.



Глава Минэнерго России добавил, что за первые шесть месяцев действия соглашения общий уровень исполнения соглашения составил 98%, и это самый высокий показатель за всю историю ОПЕК. «Страны ОПЕК и не ОПЕК отметили существенный прогресс в достижении целей, которые были поставлены в рамках заключенного соглашения. Мы наблюдаем с начала 2017 года существенное оздоровление нефтяного рынка. В результате совместных действий было убрано более 350 миллионов баррелей нефти с рынка. Если бы этого не было сделано, то переизбыток нефти увеличился бы почти в два раза по сравнению с тем, который был до сделки. Вместо этого негативного сценария, переизбыток товарных запасов в первом полугодии сократился, уровень превышения запасов над пятилетним средним уровнем сократился более чем на четверть за прошедшие шесть месяцев – с 340 миллионов баррелей до 250. Мы ожидаем в связи с сезонным фактором также ускорение этого тренда в III квартале этого года», - сказал Министр.



Александр Новак подчеркнул, что впервые за три года начала восстанавливаться инвестиционная привлекательность нефтяного сектора. «Ранее мы видели, что на 1 триллион долларов сократились инвестиции в период с 2014-го по 2016 годы включительно, в 2017 году этот тренд пошел уже на увеличение инвестиций в нефтяном секторе. Мы видим также, что снизилась волатильность на рынке, и можно сказать о том, что цена в первом полугодии 2017 года нефти марки Brent была на 30% выше первого полугодия 2016 года. И это стало существенным фактором, который способствовал, в том числе и росту доходов бюджета, улучшению торгового баланса экономики», - рассказал глава российского Минэнерго.



Что касается дальнейших прогнозов балансировки рынка, Министр сообщил, что рассчитывает на позитивные тренды во втором полугодии, связанные с улучшением прогноза роста мировой экономики, увеличением роста спроса нефти в таких странах как Китай и Индия.



«В целом мы рассчитываем, что балансировка рынка ускорится. Мы продолжим мониторинг ситуации и будем вместе с нашими партнерами принимать все меры для того, чтобы ситуация на рынке восстанавливалась в соответствии с нашими договоренностями», - заключил Александр Новак.