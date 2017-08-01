"Крымэнерго" станет акционерным обществом и будет передано в "Россети"

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1 августа 2017, 11:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, КРЫМЭНЕРГО
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» станет акционерным обществом с государственным участием и в последующем будет передано в «Россети». Об этом шла речь на совещании в Симферополе с участием заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, передаёт пресс-служба минэнерго РФ.
«Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов провёл совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий развития электросетевого комплекса Республики Крым и Севастополя. Основными мероприятиями документа является создание акционерного общества «Крымэнерго» с государственным участием (с последующей передачей ПАО «Россети») и организация необходимых работ для передачи электросетевого имущества ГУП РК «Крымэнерго» в уставный капитал создаваемого АО «Крымэнерго» в порядке, установленном действующим законодательством, с заключением акционерного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО «Крымэнерго», – говорится в сообщении.
По информации министерства, данное решение позволит обеспечить единообразие функционирования и управления энергосистемой Крымского полуострова в составе Единой энергетической системы России в части единства принципов и технических решений. Это также упростит процедуры и обеспечит прозрачность тарифного регулирования, создаст единый центр ответственности за принимаемые решения, что в итоге повысит надежность энергосистемы Крымского полуострова.
Источник: Крыминформ