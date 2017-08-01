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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" проведет общественный прием по вопросам бездоговорного потребления электроэнергии

Ленэнерго проведет общественный прием по вопросам бездоговорного потребления электроэнергии

1 августа 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») проведет общественный прием предпринимателей по вопросам бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге.

Общественный прием пройдет 8 августа 2017 года. На нем представители бизнеса смогут получить адресные консультации, обсудить вопросы, связанные с легализацией потребления электроэнергии, порядком расчетов с электросетевой компанией, порядком прохождения процедуры технологического присоединения к электросетям и выделения дополнительной мощности. Прием проведет директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» Илья Поветкин.

Для того чтобы записаться на прием, необходимо пройти обязательную регистрацию: описать вопрос, указать конкретные данные, необходимые для его проработки (к примеру, номер и дату заключения договора технологического присоединения) и оставить контакты для связи. Количество мест на общественном приеме ограничено, регистрация на мероприятие по телефону 8-800-700-14-71.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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