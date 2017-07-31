МОЭСК дает свет пяти площадкам реновации

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 12:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
«Московские кабельные сети» - филиал ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») разрабатывают варианты технологического присоединения к электрическим сетям пяти стартовых зон реновации жилья.
В рамках полученных заданий энергетики МОЭСК определяют оптимальные варианты решения вопроса электроснабжения стартовых зон города Москвы. Разработка вариантов выполняется с учетом обеспечения повышения уровня надежности энергосистемы города Москвы, выполнения плановых сроков реализации программы реновации жилищного фонда, а также сохранения стабильности и высокого уровня качества оказываемых услуг.
При выполнении расчетов берутся во внимание повышенные требования к комфортности, безопасности, энергоэффективности и энергосбережения, которые должны соблюдаться при застройке новых кварталов.
Расчеты энергоснабжения производятся с учетом того фактора, что новые дома будут строиться преимущественно в тех же кварталах, в шаговой доступности от старых пятиэтажек.
Усилия Мэра города, Правительства Москвы и энергетиков ПАО «МОЭСК» направлены на создание комфортной городской среды в кварталах реновации. Эта среда будет включать удобные улицы и парковки, широкие тротуары, зеленые дворы, парки и социальные объекты в шаговой доступности. В силу этого энергетики проектируют энергоснабжение так, чтобы сохранить архитектурное единство проектов.
«Задачи стоят сложные, но выполнимые, - комментирует рабочий процесс заместитель генерального директора ПАО «МОЭСК» Александр Пятигор. – Мы уже понимаем, что в целом по Москве имеющейся мощности нам достаточно. В каждом отдельном случае застройки стартовой зоны, будь то Кузьминки, Мневники или Вернадского, мы уже имеем конкретные расчеты по надежному электроснабжению».