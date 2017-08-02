 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов провел совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий ("дорожная карта") развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя

Андрей Черезов провел совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий (дорожная карта) развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя

3 августа 2017, 09:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

Обсудить на форуме

160 просмотров

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий («дорожная карта») развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя. Основными мероприятиями документа является создание акционерного общества «Крымэнерго» с государственным участием (с последующей передачей ПАО «Россети») и организация необходимых работ для передачи электросетевого имущества ГУП РК «Крымэнерго» в уставный капитал создаваемого АО «Крымэнерго» в порядке, установленном действующим законодательством, с заключением акционерного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО «Крымэнерго».

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить единообразие функционирования и управления энергосистемой Крымского полуострова в составе ЕЭС России в части единства принципов и технических решений, упростит процедуры и обеспечит прозрачность тарифного регулирования, создаст единый центр ответственности за принимаемые решения, что в конечном итоге повысит надежность энергосистемы Крымского полуострова.

В совещании принимали участие представители Совета министров Республики Крым, Администрации Севастополя, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также ГУП РК «Крымэнерго». По итогам совещания принято консолидированное решение о целесообразности согласования проекта плана мероприятий («дорожная карта») развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя в текущей редакции.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!