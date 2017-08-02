Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий («дорожная карта») развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя. Основными мероприятиями документа является создание акционерного общества «Крымэнерго» с государственным участием (с последующей передачей ПАО «Россети») и организация необходимых работ для передачи электросетевого имущества ГУП РК «Крымэнерго» в уставный капитал создаваемого АО «Крымэнерго» в порядке, установленном действующим законодательством, с заключением акционерного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО «Крымэнерго».

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить единообразие функционирования и управления энергосистемой Крымского полуострова в составе ЕЭС России в части единства принципов и технических решений, упростит процедуры и обеспечит прозрачность тарифного регулирования, создаст единый центр ответственности за принимаемые решения, что в конечном итоге повысит надежность энергосистемы Крымского полуострова.

В совещании принимали участие представители Совета министров Республики Крым, Администрации Севастополя, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также ГУП РК «Крымэнерго». По итогам совещания принято консолидированное решение о целесообразности согласования проекта плана мероприятий («дорожная карта») развития электросетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя в текущей редакции.