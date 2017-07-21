Квитанции за электроэнергию от "КолАтомЭнергоСбыт" удобно получать в электронном виде

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
3 августа 2017, 09:30
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ
На сайте «КолАтомЭнергоСбыт» в «Личном кабинете» реализована возможность формирования электронной квитанции за электроэнергию. Квитанция в «Личном кабинете» доступна раньше, чем она поступает по почте.
Зарегистрированным пользователям сервиса также доступны дистанционная передача показаний, оплата квитанций с помощью банковской карты, контроль задолженности, направление обращений.
«Личный кабинет» находится на сайте АО «АтомЭнергоСбыт», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» http://atomsbt.ru/murmansk/lichnyy-kabinet/. Сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом с графическим отображением данных и доступен для работы круглосуточно. Персональные данные пользователей «Личного кабинета» надежно защищены.
Регистрация в сервисе занимает всего несколько минут. Перед регистрацией рекомендуется взять последнюю оплаченную квитанцию от «КолАтомЭнергоСбыт», поскольку при регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа.
Управляйте лицевым счетом через «Личный кабинет» на сайте «КолАтомЭнергоСбыт» и экономьте свое время!