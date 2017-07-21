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Отраслевые новости: Энергетика

Квитанции за электроэнергию от "КолАтомЭнергоСбыт" удобно получать в электронном виде

Квитанции за электроэнергию от КолАтомЭнергоСбыт удобно получать в электронном виде

3 августа 2017, 09:30
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ

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На сайте «КолАтомЭнергоСбыт» в «Личном кабинете» реализована возможность формирования электронной квитанции за электроэнергию. Квитанция в «Личном кабинете» доступна раньше, чем она поступает по почте.

Зарегистрированным пользователям сервиса также доступны дистанционная передача показаний, оплата квитанций с помощью банковской карты, контроль задолженности, направление обращений.

«Личный кабинет» находится на сайте АО «АтомЭнергоСбыт», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» http://atomsbt.ru/murmansk/lichnyy-kabinet/. Сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом с графическим отображением данных и доступен для работы круглосуточно. Персональные данные пользователей «Личного кабинета» надежно защищены.

Регистрация в сервисе занимает всего несколько минут. Перед регистрацией рекомендуется взять последнюю оплаченную квитанцию от «КолАтомЭнергоСбыт», поскольку при регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа.

Управляйте лицевым счетом через «Личный кабинет» на сайте «КолАтомЭнергоСбыт» и экономьте свое время!

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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