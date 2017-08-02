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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

До конца 2017 года специалистами МРСК Юга в Волгоградской области будет установлено 2,5 тыс. птицезащитных устройств

До конца 2017 года специалистами МРСК Юга в Волгоградской области будет установлено 2,5 тыс. птицезащитных устройств

3 августа 2017, 11:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Более 12,3 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) установлены специалистами волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») на воздушных линиях электропередачи в Волгоградской области. В рамках долгосрочной природоохранной программы, разработанной в компании, до конца 2017 года еще 2,5 тысячи ПЗУ появятся на воздушных ЛЭП.

Рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды – один из приоритетных принципов работы волгоградского филиала МРСК Юга. В связи с этим на природоохранные мероприятия 2017 года компанией будет потрачено около двух миллионов рублей.

В зоне особого внимания энергетиков – территории, на которых расположены гнездовья редких видов птиц. Один из участков распределительной сети ВЛ 10 кВ расположен в Быковском районе Волгоградской области, где водятся краснокнижные пернатые. Сегодня на этом участке установлено около 5600 ПЗУ. Для того чтобы выявить наиболее опасные для птиц зоны сотрудники МРСК Юга регулярно проводят обследование воздушных линий с целью выявления наиболее опасных участков для пернатых.

Активная работа по установке птицезащитных устройств ведется и в Волго-Ахтубинской пойме – единственном в России биосферном резервате ЮНЕСКО, включенном в сотню особо охраняемых природных территорий земного шара. Здесь расположены гнездовья краснокнижных видов птиц - черного коршуна, ястреба-тетеревятника и символа этих мест – орлана-белохвоста. До конца 2017 года здесь планируется обезопасить неизолированные участки оборудования установкой 2,5 тыс. ПЗУ.

Специалисты филиала уже несколько лет применяют самонесущий изолированный провод (СИП), покрытый специальной полимерной оболочкой и исключающий возможность контакта птиц с токонесущей частью. До конца года 2017 года планируется построить более 15 тысяч километров воздушных линий электропередачи с применением СИП.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

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