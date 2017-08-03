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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На высоте более двух тысяч метров энергетики Карачаево-Черкесии завершили ремонт высокогорной ЛЭП

На высоте более двух тысяч метров энергетики Карачаево-Черкесии завершили ремонт высокогорной ЛЭП

3 августа 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЛЭП

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Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершили капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Киче-Балык – Биче-Сын», которая проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по труднодоступной  высокогорной местности.

Эта воздушная линия электропередачи, протяженностью 35 км, введена в эксплуатацию в 1977 году. Она выполнена на деревянных опорах, поэтому элементы опор, которые за это время сильно износились, не выдерживают сильных ветровых нагрузок и снегопадов, в связи с чем ежегодно после осенне-зимнего периода возникает необходимость ее восстановления.
Сложность работ заключается еще и в том, что работы ведутся в условиях высокогорья на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, куда без спецтехники даже в летний период добраться практически невозможно.

Поэтому почти неделю бригада энергетиков из восьми человек во главе со старшим мастером Михаилом Якшиным работала при нестабильных погодных условиях и жила в спартанских полевых условиях, ночуя в вахтовке при температуре до -5 градусов. Но, несмотря на сложности, электромонтеры Денис Краснокуцкий, Юрий Самойленко, Александр Зверев и Алексей Ширяев, машинист автовышки Руслан Акбашев, машинист автокрана Петр Кучеров и водитель Арсен Капушев выполнили весь объем запланированных ремонтных работ. В частности, были восстановлены 12 опор, из которых четыре были полностью собраны заново, заменены вышедшие из строя траверсы, изоляторы, пасынки и стойки.

Кроме этого, в настоящее время энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ 35 кВ «Биче-Сын-Поляна», протяженностью 31 км, которая также проходит по высокогорью.

Ремонт этих воздушных линий увеличит надежность и качество энергоснабжения потребителей, проживающих в Карачаевском районе, поскольку они являются резервными для подстанций «Поляна», «Биче-Сын» и «Учкулан», которые снабжают электроэнергией целый ряд населенных пунктов, расположенных в этом муниципальном образовании.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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