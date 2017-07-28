Ростех и "СТАН" создадут СП для развития отечественного станкостроения

На базе Савеловского машиностроительного завода (СМЗ) Госкорпорации Ростех в городе Кимры будет создано совместное предприятие по производству высокоточных деталей для российских корпораций. Планы по созданию СП обсудили генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и президент компании «СТАН» Сергей Недорослев во время посещения Савеловского станкостроительного завода. Осмотр производства прошел в присутствии губернатора Тверской области Игоря Рудени и руководителей ведущих предприятий ОПК – ключевых заказчиков станкостроительной продукции.



Совместное предприятие будет специализироваться на механической обработке деталей. Для промышленных компаний передача производства деталей на аутсорсинг – это дополнительная возможность увеличить эффективность работы и снизить затраты. Мощности будут расположены на Савеловском машиностроительном заводе. «СТАН» со своей стороны предоставит технологичное оборудование и привлечет к реализации проекта дополнительные кадры. Сроки создания СП и иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки.



«Создание проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства является частью стратегии Ростеха. Привлечение российских частных инвестиций и технологических компетенций в стратегически важные отрасли промышленности, к которым относится и станкостроение, направлено на обеспечение технологической независимости России и повышение конкурентоспособности на глобальных рынках высокотехнологичной промышленности. У Ростеха уже есть успешный опыт реализации проектов ГЧП в сфере стрелкового оружия – концерн «Калашников» – и производства титана и сплавов – корпорация ВСМПО-АВИСМА», – отметил Сергей Чемезов.



По словам генерального директора, сотрудничество с группой «СТАН» будет еще одним примером эффективного государственно-частного партнерства. Планируемое СП позволит загрузить свободные мощности и создать площадку для обеспечения предприятий Госкорпорации и других оборонных компаний высокотехнологичной российской продукцией.



ООО «Савеловский станкостроительный завод» было создано в 2016 году на базе производственных площадей Савеловского машиностроительного завода. Предприятие показывает пример успешного опыта сотрудничества «СТАНа» и Госкорпорации Ростех: за полтора года оно стало одним из лидеров в производстве высокоточных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ и поставляет продукцию для ведущих авиа- и двигателестроительных предприятий, компаний нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетики, ОПК. Именно за счет расширения уже существующего партнерства стороны планируют создать совместную производственную площадку, которая обеспечит продукцией Ростех, ОАК, ОСК, КТРВ, Роскосмос и другие компании.



«Создание совместного предприятия – это существенный шаг в укреплении российского станкостроения и новый этап в развитии высокоточных услуг за счет объединения части производственных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для разработки продукта нового типа», – заявил Сергей Недорослев.



По его словам, перед компанией стоят задачи модернизировать действующие производственные мощности, заменив универсальные станки на обрабатывающие центры, внедрить компьютерное управление и роботизацию. Кроме того, необходимо осуществить переход на принципы «Индустрии 4.0», которые позволят объединить все оборудование в единую сеть и автоматизировать принятие решений. Такая модернизация совместных производственных мощностей позволит расширить сотрудничество с предприятиями Ростеха и другими промышленными компаниями.