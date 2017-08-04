Александр Новак выступил с докладом о реализации крупных инвестиционных проектов ТЭК в Дальневосточном федеральном округе

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом в ходе совещания под руководством Президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.



Министр отметил, что нефтяная отрасль Восточной Сибири и Дальнего Востока России находится в фазе активного роста.



«В 2016 г. в регионе добыто 69 млн т. нефтяного сырья, за 5 лет объем добычи вырос на 40%. По проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 года предусматривается увеличение добычи в регионе еще на 70%, до 118 млн т», - сказал Александр Новак.



По словам главы Минэнерго России, в Ванкорском кластере Роснефть уже в этом году планирует ввести в эксплуатацию перспективное Тагульское месторождение, в Эвенкии продолжается освоение Куюмбинской группы месторождений, которая станет ресурсной базой для нового нефтепровода «Куюмба-Тайшет», в 2018 г. «Славнефть» планирует ввести в эксплуатацию Куюмбинское месторождени, а в 2019 г. «Роснефть» введет Юрубчено-Тохомское месторождение.



Также в целях наращивания добычи в перспективных регионах реализуется масштабная программа развития инфраструктуры транспорта нефти.



«Для увеличения поставок нефти в Китай и другие страны Азии реализуются проекты расширения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан и увеличению пропускной способности отвода «Сковородино – Мохэ» от ВСТО в Китай до 30 млн т. Отвод «Сковородино – Мохэ» будет реконструирован уже к концу этого года, а мощности ВСТО-1 и ВСТО-2 будут доведены до планового уровня - до 80 и 50 млн т в год соответственно – к 2020 году», - отметил Министр.



Говоря о нефтеперерабатывающей отрасли, глава энергетического ведомства отметил, что к 2035 г. планируется увеличить нефтепереработку на Дальнем Востоке почти в 3,5 раза, до 39,0 млн т., также оказывается поддержка строительства Восточного нефтехимического комплекса мощностью 30,8 млн т в год. Проект предусматривает строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса и поставку нефтепродуктов и продукции нефтехимии в ДФО и страны АТР.



По словам Александра Новака, ДФО является перспективным стратегическим газодобывающим регионом с точки зрения потенциальных ресурсов и запасов газа. «За пять лет добыча газа в регионе выросла почти на 10% и составила в 2016 г. 32,8 млрд. куб. м. Энергостратегией предусмотрен рост добычи газа в ДФО к 2035 г. почти в 2,5 раза - до 80 млрд куб. м в год. Основными добывающими регионами являются Сахалинская область и Республика Саха (Якутия)», - пояснил Министр.



Глава Минэнерго добавил, что развитие добычи природного газа и газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока связаны, прежде всего, с обеспечением поставок газа по МГ «Сила Сибири»: газопровод предназначен для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай для обеспечения 30-ти летнего контракта между ПАО «Газпром» и КННК на поставку 38 млрд.куб. метров газа в год.



«Начало поставок газа запланировано на 20 декабря 2019 года. Основой сырьевой базы трубопровода послужат два уникальных по запасам месторождения – Чаяндинское НГКМ в Якутии и Ковыктинское ГКМ в Иркутской области. На Чаяндинском НГКМ в прошлом году были завершены геологоразведочные работы, планируемый срок ввода месторождения - конец 2019 года. Ковыктинское ГКМ планируется ввести к 2024 году», - доложил Министр.



Важным звеном в цепочке будущих поставок природного газа станет Амурский газоперерабатывающий завод, сообщил Александр Новак. Завод станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа: запуск газоперерабатывающего комплекса позволит ежегодно выпускать до 2,6 млн тонн этана, до 1,6 млн тонн сжиженных углеводородных газов, до 60 млн куб. метров гелия и до 38 млрд куб. м товарного газа. ПАО «Газпром» планирует запустить первую линию завода в 2021 г, вторую – в 2024 г.



«Для дальнейшей переработки этана и получения этилена и полиэтилена различных марок вблизи Амурского ГПЗ планируется строительство Амурского газохимического комплекса. График строительства и ввода мощностей АГХК синхронизирован с графиком поэтапного ввода мощностей Амурского ГПЗ», - сказал глава Минэнерго России.



В части угольной отрасли Министр отметил стабильный рост добычи угля в ДФО и его доли в общей добыче угля в России: с 2013 по 2016 г. добыча угля в ДФО увеличилась на 9 млн т - с 33,2 млн т до 42,3 млн т., к 2035 году планируется увеличить добычу угля в ДФО почти вдвое, до 80 млн т.



«Наиболее важными проектами для развития угледобычи в ДФО являются проект создания Эльгинского угледобывающего комплекса в Республике Саха (Якутия), строительство угольного комплекса «Инаглинский» в Южной Якутии, проект развития добычи на Ургальском каменноугольном месторождении в Хабаровском крае, проект по разработке Амаамского месторождения угля в Чукотском автономном округе и проекты увеличения объемов добычи угля на Сахалине и в Магаданской области», - сказал Александр Новак.



Министр добавил, что экспорт угля из ДФО в 2016 г. составил 15,2 млн т, к 2020 г. его потенциальная оценка составляет 20 млн т, а к 2035 г. – до 50 млн т.



Говоря об электроэнергетике, глава Минэнерго России отметил, что энергопотребление на Дальнем Востоке будет расти, в том числе, благодаря реализации крупных инвестпроектов по обеспечению электроэнергией энергоемких потребителей.



«ФСК ЕЭС» реализует проект развития энергетической инфраструктуры в зоне БАМа и Транссиба, «ФСК ЕЭС», «ДВЭУК», «ДРСК» планируется строительство и реконструкция электрических сетей для энергоснабжения строящихся в рамках проекта «Сила Сибири» объектов добычи, переработки и транспортировки газа, для расширения системы ВСТО ведётся технологическое присоединение ее объектов общей мощностью 646,5 МВт к электрическим сетям, в целях энергоснабжения объектов ВНХК Роснефть планирует строительство ТЭС мощностью 565 МВт, для энергоснабжения судостроительной верфи «Звезда» в Приморском крае «ФСК ЕЭС» была построена и введена в 2016 г. в эксплуатацию подстанция 220 кВ Звезда мощностью 126 МВА» , -рассказал Александр Новак.



Также глава российского энергетического ведомства добавил, что важным событием для энергетики ДФО должно стать завершение строительства в 2019 г. первой в России плавучей атомной тепловой электростанции.



В завершении доклада Министр подчеркнул, то Минэнерго России считает реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одним из своих главных приоритетов.