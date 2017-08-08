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Отраслевые новости: Россия

Алюминий дорожает рекордными темпами

Алюминий дорожает рекордными темпами

8 августа 2017, 15:00
Рубрика: Россия
Метки: LME, КОТИРОВКИ, АЛЮМИНИЙ

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Котировки алюминия на лондонской бирже LME сегодня растут рекордными с октября прошлого года темпами из-за ожиданий сокращения производственных мощностей в Китае. Котировка контракта на металл с поставкой через три месяца поднималась на 2,3%, до $1954 за тонну.

На этом фоне рдр Русала сегодня лидируют на Московской бирже, повышаясь более чем на 6% около уровня 375 руб. Между тем максимум 2017 года находится на отметке 377,4 руб, далее открываются уровни, на которых Русал последний раз был в марте 2015 года.

Китай, на долю которого приходится почти 60% мирового производства алюминия, в этом году ужесточил контроль над отраслью, чтобы решить ряд экологических проблем и стабилизировать рынок. В апреле Пекин приказал региональным органам власти проверить все алюминиевые заводы, построенные после мая 2013 года, и немедленно приостановить их работу, если они не соответствуют директивам 2015 года, направленным на ограничение производственных мощностей и потребления электроэнергии, а также на улучшение экологической обстановки. Закрытию подлежат и ранее построенные предприятия, которые не отвечают требованиям этих директив. Проверки и меры по их итогам должны быть завершены до конца октября текущего года.

Компания: БКС
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