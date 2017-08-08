 
Подписаться на новости
Новости компаний

Сайт компании "Изолятор" на китайском языке

Сайт компании Изолятор на китайском языке

8 августа 2017, 09:20
Рубрика: Новости компаний
Метки: ИЗОЛЯТОР

Обсудить на форуме

30 просмотров

4 августа 2017 года в интернете опубликован сайт компании «Изолятор» на китайском языке.

Российско-китайское сотрудничество в области энергетики имеет давнюю историю и закреплено на уровне взаимодействия высшего политического руководства двух стран, как приоритетное направление совместной деятельности.

Компания «Изолятор» активно участвует в международном сотрудничестве и развивает отношения с китайскими энергетическими и промышленными предприятиями на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Созданный сайт является важным шагом по укреплению открытого и продуктивного диалога с китайскими партнерами.

Ссылка на сайт на китайском языке производится в блоке переключения языков, который расположен на всех страницах сайтов mosizolyator.ru и mosizolyator.com.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!