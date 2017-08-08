4 августа 2017 года в интернете опубликован сайт компании «Изолятор» на китайском языке.

Российско-китайское сотрудничество в области энергетики имеет давнюю историю и закреплено на уровне взаимодействия высшего политического руководства двух стран, как приоритетное направление совместной деятельности.

Компания «Изолятор» активно участвует в международном сотрудничестве и развивает отношения с китайскими энергетическими и промышленными предприятиями на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Созданный сайт является важным шагом по укреплению открытого и продуктивного диалога с китайскими партнерами.

Ссылка на сайт на китайском языке производится в блоке переключения языков, который расположен на всех страницах сайтов mosizolyator.ru и mosizolyator.com.