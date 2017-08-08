Минэнерго нашло причину отключений электричества в Крыму

Отключения электричества в Крыму происходили из-за максимальных нагрузок на сети из-за жары, сообщили в Минэнерго России. С учетом того, что похолодания до конца недели не предвидится, ведомство предупреждает о новых отключениях

Отключения электричества в Крыму проводятся из-за рекордных нагрузок на сети из-за жары. Такое разъяснение опубликовало Министерство энергетики России.

«В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отмечают, что потребление электричества в Республике Крым и Севастополе превысило исторический максимум нагрузок — на 14:00 мск 7 августа этот показатель составил 1249 МВт. Предыдущий рекорд потребления на полуострове был установлен 24 июля 2012-го — 1179 МВт.

Для того чтобы избавиться от дефицита мощностей, потребителей переводят на резервные источники снабжения электроэнергией. Однако их суммарная мощность составляет 110 МВт. В ведомстве предупредили, что графики временного отключения потребителей электроэнергии будут вводиться в случае «роста дефицита мощности, связанного с ним недопустимого снижения напряжения, перегрузки контролируемых сечений и электротехнического оборудования». При этом Минэнерго ссылается на данные синоптиков, согласно которым экстремально жаркая погода продержится в Крыму до конца текущей недели.

«Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» призывают жителей полуострова и отдыхающих экономно подходить к расходованию электричества в пиковый период — с 20:30 мск до 22:00 мск.

Для нормализации ситуации в Крым решено дополнительно перебросить четыре мобильные газотурбинные электростанции, сообщил депутат Госдумы, бывший вице-премьер в крымском правительстве Михаил Шеремет. «Принято решение создать мощный энергокулак, чтобы тот дефицит электроэнергии, который мы испытываем из-за аномальной жары, безболезненно пройти», — заявил парламентарий, передает «РИА Новости».

В августе подачу электроэнергии потребителям на полуострове прерывали уже несколько раз. 8 августа, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго, для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению «Тамань» и «ОЭС Юга — Крым» были введены временные отключения.

7 августа без света на полуострове остались свыше 100 тыс. человек, подачу электроэнергии возобновили в 22:45 мск. Днем ранее временное отключение вводили из-за аварии, вызванной перегрузкой на линии электропередачи (ЛЭП) Симферопольская — Ялта. Сообщавший об этом инциденте со ссылкой на Минэнерго «Интерфакс» указывал, что авария могла быть связана с аномальной жарой. МЧС в предупреждении на 4–8 августа заявляло о том, что температура может достигнуть 36–39 градусов.

В конце июля была прервана подача электричества по энергомосту из Краснодарского края в Крым. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр энергетики Александр Новак, этот инцидент произошел из-за ДТП с грузовиком. ​

С гораздо более масштабными сложностями Крым столкнулся осенью 2015 года в результате так называемой энергоблокады, организованной на Украине. Энергоснабжение полуострова с территории сопредельного государства было прекращено 22 ноября после того, как в Херсонской области подорвали четыре опоры ЛЭП, ведущих на полуостров. Без света тогда остались 2 млн человек.

Организаторы блокады не позволяли ремонтным бригадам устранить последствия диверсии, между взорвавшими ЛЭП и представителями украинских правоохранительных органов произошли стычки. В движении «Гражданская блокада Крыма» заявили, что ремонтникам не дадут работать до тех пор, пока не будут освобождены задержанные активисты движения. В декабре подача электроэнергии в Крым с территории Украины была частично возобновлена, организатору блокады — предпринимателю Ленуру Ислямову — заочно было предъявлено обвинение в диверсии, а президент Владимир Путин позднее назвал организаторов блокады «удивительными идиотами».

Для нормализации ситуации с энергообеспечением полуострова в начале декабря 2015 года была введена в эксплуатацию первая нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым. Спустя две недели была запущена вторая нитка. В апреле 2016-го президент Владимир Путин запустил последнюю, четвертую нитку (мощность каждой из них составляет 200 МВт).