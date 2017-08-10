 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"МРСК Урала" реконструирует подстанцию в Березовском за 530 млн. рублей

МРСК Урала реконструирует подстанцию в Березовском за 530 млн. рублей

10 августа 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

Обсудить на форуме

371 просмотр

Сотрудники «МРСК Урала» начали обновление подстанции «Марковская», которая находится в Березовском ГО. Этот инвестпроект обойдется конторе в 530 миллионов рублей. Согласно сформированному плану, в ней переустроят заходы воздушной линии 35 кВ, пишет «Уралинформбюро».

Задумка входит в инвестрограмму организации, рассчитанную на нынешний год. Объект усовершенствуют в две ступени. Первый блок работ реализуют к началу грядущего года. За это время бригады создадут сооружение пункта управления для всей подстанции, а также закрытое распределительное устройство 35 кВ. Помимо этого, рабочие смонтируют оснащение релейной защиты и автоматики, проложат кабели 35 кВ.

Следующий блок подразумевает повышение ее мощности. Для этого специалисты заменят силовые трансформаторы 25 МВА на более оборудование в 40 МВА. Они установят три элегазовых выключателя 110 кВ, разъединители аналогичной мощности демонтируют, на их месте появятся разъединители с моторным приводом.

Все эти нововведения улучшат качество предоставляемой абонентам услуги и помогут развитию промзон «Западная» и «Северная».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!