"МРСК Урала" реконструирует подстанцию в Березовском за 530 млн. рублей

Сотрудники «МРСК Урала» начали обновление подстанции «Марковская», которая находится в Березовском ГО. Этот инвестпроект обойдется конторе в 530 миллионов рублей. Согласно сформированному плану, в ней переустроят заходы воздушной линии 35 кВ, пишет «Уралинформбюро».

Задумка входит в инвестрограмму организации, рассчитанную на нынешний год. Объект усовершенствуют в две ступени. Первый блок работ реализуют к началу грядущего года. За это время бригады создадут сооружение пункта управления для всей подстанции, а также закрытое распределительное устройство 35 кВ. Помимо этого, рабочие смонтируют оснащение релейной защиты и автоматики, проложат кабели 35 кВ.

Следующий блок подразумевает повышение ее мощности. Для этого специалисты заменят силовые трансформаторы 25 МВА на более оборудование в 40 МВА. Они установят три элегазовых выключателя 110 кВ, разъединители аналогичной мощности демонтируют, на их месте появятся разъединители с моторным приводом.

Все эти нововведения улучшат качество предоставляемой абонентам услуги и помогут развитию промзон «Западная» и «Северная».