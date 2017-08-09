В Минэнерго России подвели итоги тест-драйва газобаллонного автомобиля LADA VESTA CNG

Москва, 9 августа. – В Минэнерго России завершилась опытная эксплуатация серийного легкового газобаллонного автомобиля LADA VESTA CNG. Тест-драйв с целью определения удобства и экономических показателей эксплуатации газобаллонного автомобиля в Москве проводился при поддержке ПАО «АВТОВАЗ» в течение месяца - с 10 июля по 10 августа.

LADA VESTA CNG рассчитана на применение как сжатого природного газа, так и традиционного бензина. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

По состоянию на 9 августа 2017 года пробег тестируемого автомобиля достиг 1185 км, из них во время опытной эксплуатации 1085 км. Среднесуточный пробег составил 36 км. Всего израсходовано 37 л бензина и 53 м3 природного газа (КПГ). Среднее время заправки КПГ составило порядка 4 мин. или примерно 5,2 м3/мин, что сравнимо со скоростью заправки на АЗС. Учитывая, что автомобиль преимущественно эксплуатировался в пределах ТТК, средний пробег в обе стороны для заправки автомобиля КПГ на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) составил порядка 19 км.

Стоимость израсходованного топлива за отчетный период - 2269 руб (37 л х 37,70 руб./л + 53 м3 х 16,5 руб./м3). Таким образом, экономия затрат на топливе (по сравнению с использованием автомобильного бензина) достигла 1124 руб. или более 1,6 руб. на 1 км пробега.

На сегодняшний день природный газ является наиболее экологичным и перспективным видом топлива. При этом Россия занимает лидирующие позиции в мире по добыче и запасам природного газа. Вопросы глобализации и перспектив рынка природного газа, в частности, будут обсуждаться на площадке Российской Энергетической недели 2017.