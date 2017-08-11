Концепция "дом как электростанция" поможет сэкономить на счетах до 60%

Если дома будут спроектированы так, чтобы они сами могли производить, хранить и использовать солнечную энергию, счета за электроэнергию могут быть уменьшены на 60%, что позволит сэкономить среднему домохозяйству более 600 фунтов стерлингов в год, пишет Science Daily.

Концепция уже доказала свою эффективность и была успешно внедрена в первом в Великобритании энергоемком кластере в городе Суонси. За 6 месяцев работы Active Classroom сгенерировал больше энергии, чем потратил.

На основе этих данных будет разрабатываться концепция социального жилья Active Homes Neath. В ней будет использоваться подход «дом как электростанция», в который войдут солнечные крыши, общее хранилище батарей и станции подзарядки электромобилей.

Нагревание воды в таких домах будет происходить от солнечного коллектора на южных стенах здания. Отработанное тепло перерабатывается и используется внутри здания, и подобные комбинированные технологии помогут экономить на счетах за электроэнергию до 60%. Это позволит сэкономить среднему домохозяйству более 600 фунтов стерлингов в год.

Строительство 1 миллиона домов, подобных этому, приведет к сокращению выбросов двуокиси углерода почти на 80 млн тонн в течение 40 лет и снижению пиковой производительности на 3 гигаватт, что эквивалентно большой центральной электростанции. Уже разрабатываются 16 новых домов, в которые жители смогут переехать весной 2019 года.

Летом прошлого года Великобритания побила рекорд по производству солнечной энергии — она покрыла почти 24% всех потребностей Великобритании в электричестве в июне. В апреле этого года за страной был закрепился новый рекорд в этой области, а в мае Великобритания побила свой же рекорд — тысячи солнечных панелей страны выработали 26 мая 8,7 ГВт*ч или 24,3% потребности страны. Предыдущий рекорд составил 8,48 ГВт*ч.