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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" ведет работы по электроснабжению станций метро "Нижегородская улица" и "Лефортово"

АО ОЭК ведет работы по электроснабжению станций метро Нижегородская улица и Лефортово

14 августа 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, МЕТРОПОЛИТЕН

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АО «Объединенная энергетическая компания» ведет работы по механизации строительства новых станций Московского метрополитена «Нижегородская улица» и «Лефортово» Третьего пересадочного контура.

В рамках выполненных работ по технологическому присоединению станции метро «Нижегородская улица» были проложены две кабельные линии (КЛ) 20 кВ длиной 3,3 км каждая.

Для электроснабжения станции метро «Лефортово» специалисты АО «ОЭК» проложили две КЛ 20 кВ длиной 6,5 км каждая.

Сооружение Третьего пересадочного контура – это крупнейшая стройка Московского метро. Обеспечение электроэнергией строительных площадок станций метрополитена позволит обеспечить их ввод в запланированный срок. Таким образом, компания принимает непосредственное участие в проекте по развитию транспортной системы г. Москвы.

АО «ОЭК» является надежным партнером в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению объектов на территории Москвы и присоединенных к городу территориях. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады, а также объекты жилого фонда столицы.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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