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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра сэкономила около 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии в первом полугодии

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 6 месяцев 2017 года. Cуммарный эффект от ее выполнения составил 14,85 млн. кВт*ч.

Большой объем экономии – 10 млн. кВт*ч – получен от выполнения организационных мероприятий программы, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

4,57 млн кВт*ч было сэкономлено благодаря выполнению технических мероприятий: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).

Кроме того, компания снизила на 1,78 млн. кВт*ч или 2,5 % от плановых показателей расход электроэнергии на хозяйственные нужды. Энергетики проводят замену ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. С начала года заменено 345 светильников, ожидаемый годовой эффект от этой работы составит 97,2 тыс. кВт* ч.

Ожидаемый эффект от реализации в МРСК Центра энергосберегающих мероприятий по итогам 2017 года, согласно плану, должен составить 33,2 млн. кВт*ч.

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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