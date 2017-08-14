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Отраслевые новости: Россия

Минпромторг разрабатывает "дорожные карты" по развитию ряда подотраслей химической промышленности

Минпромторг разрабатывает дорожные карты по развитию ряда подотраслей химической промышленности

14 августа 2017, 16:56
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2016 г. № 954-р) Минпромторг России разрабатывает планы мероприятий («дорожные карты») по развитию ряда подотраслей химической промышленности, в том числе по развитию производства шин, лакокрасочных материалов и химических волокон и нитей.

Департаментом химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России проведен ряд совещаний с представителями профильных ассоциаций, основных производителей и потребителей продукции, а также производителей сырьевых материалов по определению основных направлений разработки «дорожных карт».

Так 7-8 августа в г. Ярославле состоялись совещания, посвященные вопросам производства шин и лакокрасочных материалов, а 10 августа в г. Москве обсудили перспективы развития отрасли по производству химических волокон и нитей.

Участники мероприятий обсудили перспективные направления развития отраслей, вопросы сырьевого обеспечения отечественного производства, механизмы государственной поддержки.

Компания: Минпромторг РФ
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