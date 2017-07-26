"Холдинг Кабельный Альянс" представит экспозицию на военно-техническом форуме "Армия 2017"

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15 августа 2017, 17:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, АРМИЯ-2017
С 22 по 27 августа в г. Кубинка Московской области состоится Международный военно-технический форум "Армия 2017", где "Холдинг Кабельный Альянс" примет участие.
На стенде Холдинг представит образцы кабельно-проводниковой продукции для военно-технического комплекса, выпускаемой предприятиями структуры ХКА, а также продемонстрирует практически универсальную линейку кабелей и проводов для всех отраслей промышленности.
Посетители смогут обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы на стенде ООО "ХКА" № 4 F 4-1 в павильоне D конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического ПКиО ВС РФ "Патриот", г. Кубинка, Одинцовский район, Московская область.
25 августа, представители Холдинга примут участие в работе брифинга "Развитие инженерных систем объектов военной инфраструктуры" и выступят с докладом "Новые решения в области кабельно-проводниковой продукции для эксплуатации в условиях Арктики и Крайнего Севера". Время проведения брифинга – с 14.00 по 18.00 в конференц-зале 2110.
График работы Форума:
22 августа – работа форума в закрытом режиме;
23 - 24 августа – дни работы Форума для специалистов;
25 - 27 августа – дни массового посещения Форума.