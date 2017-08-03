За семь месяцев 2017 года работники филиала "Чувашэнерго" отремонтировали более 365 км линий электропередачи

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15 августа 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, ЛЭП
В течение семи месяцев текущего года в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» отремонтировано 258,9 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 106,1 км ВЛ 35-110 кВ. В ходе ремонтной кампании за этот же период энергетики отремонтировали 274 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ. Кроме того, работники филиала «Чувашэнерго» провели капитальный ремонт 14 подстанций 110/35/6-10 кВ (все в объеме комплексного ремонта).
В ходе ремонтных работ на подстанциях 35-110 кВ проведен ремонт 178 выключателей 6-110 кВ, 66 отделителей и короткозамыкателей, 115 разъединителей, заменены 228 опорно-стержневых изоляторов.
Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок.