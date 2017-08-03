 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За семь месяцев 2017 года работники филиала "Чувашэнерго" отремонтировали более 365 км линий электропередачи

За семь месяцев 2017 года работники филиала Чувашэнерго отремонтировали более 365 км линий электропередачи

15 августа 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

220 просмотров

В течение семи месяцев текущего года в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» отремонтировано 258,9 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 106,1 км ВЛ 35-110 кВ. В ходе ремонтной кампании за этот же период энергетики отремонтировали 274 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ. Кроме того, работники филиала «Чувашэнерго» провели капитальный ремонт 14 подстанций 110/35/6-10 кВ (все в объеме комплексного ремонта).

В ходе ремонтных работ на подстанциях 35-110 кВ проведен ремонт 178 выключателей 6-110 кВ, 66 отделителей и короткозамыкателей, 115 разъединителей, заменены 228 опорно-стержневых изоляторов.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!