В Правительстве Челябинской области поддержали опасение ОАО "МРСК Урала" о возможной угрозе надежности электроснабжения из-за низкого уровня платежной дисциплины ПАО "Челябэнергосбыт"

Сегодня в Челябинске по инициативе энергетиков филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» состоялось совместное заседание Штаба по энергетической безопасности Челябинской области и Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии Челябинской области. Представители филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» вновь озвучили факт продолжающейся дестабилизации платежной дисциплины со стороны гарантирующего поставщика Челябинской области – ПАО «Челябэнергосбыт» и, как следствие, роста дебиторской задолженности перед электросетевой компанией. Заседание состоялось в Правительстве Челябинской области под председательством заместителя Губернатора Челябинской области Сергея Шаля.



На комиссии представители Правительства Челябинской области дали крайне негативную оценку уровня исполнения обязательств со стороны ПАО «Челябэнергосбыт» по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии. На встрече прозвучала необходимость вынесения вопроса уже на федеральный уровень, а также информирование собственников ПАО «Челябэнергосбыт» о сложившейся критической ситуации.



Было отмечено, что платежная дисциплина сбытовой компании на розничном рынке, действительно, вызывает серьезные опасения в регионе. В настоящее время вопрос о взаиморасчетах между ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» стоит особенно остро. Общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед ОАО «МРСК Урала» со стороны ПАО «Челябэнергосбыт» с начала 2017 года выросла на 1 миллиард рублей. Прогнозируется также дальнейшее ухудшение платежной дисциплины гарантирующего поставщика и увеличение задолженности к началу осенне-зимнего периода до 5,6 млрд руб.



Кроме этого, в конце августа в Челябинской области в преддверии осенне-зимнего периода планируется проведение заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по обеспечению безопасности электроснабжения в Уральском Федеральном Округе, на котором «МРСК Урала» будет вынесен вопрос о многомиллиардной задолженности перед энергокомпанией и, как следствие, угрозы надежности электроснабжения потребителей в предстоящий максимум нагрузок.



Несмотря на предусмотренные законом повышенные штрафные санкции ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящее время продолжает нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.



Подобная практика поведения должника, подчеркивают представители «МРСК Урала», ведет к созданию реальной угрозы энергобезопасности Челябинской области. Накопление задолженности происходит в период подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, когда требуются значительные финансовые средства для своевременного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.



Напомним, неоплата ПАО «Челябэнергосбыт» оказанных «МРСК Урала» услуг по передаче электроэнергии в соответствии с условиями договора вызвала необходимость инициирования судебных исков о взыскании задолженности с гарантирующего поставщика в рамках 67 судебных дел. Судебные разбирательства длятся на протяжении шести лет.



Ранее в связи с возможными серьезными последствиями от действий ПАО «Челябэнергосбыт» для энергобезопасности региона на Межведомственной комиссии представители ОАО «МРСК Урала» подняли вопрос о необходимости проведения прокурорской проверки хозяйственной деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» на предмет целевого использования гарантирующим поставщиком денежных средств, собранных с потребителей Челябинской области на оплату услуг по передаче электроэнергии. «МРСК Урала» продолжает настаивать на проведении прокурорской проверки.