Огнестойкие оптические кабели

В связи с все более возрастающими требованиями к пожарной безопасности, «Москабель-Фуджикура» – один из ведущих российских заводов по производству оптических кабелей – сертифицировал выпуск оптических кабелей марок ОКГМ, ОКГЦ, ОККМ, ОККЦ, ОКТМ, ОКТЦ в огнестойком исполнении –нг(А)-FR и с низкой токсичностью продуктов горения -LTx. Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012 по классу пожарной безопасности П1б.

Теперь мы выпускаем оптические кабели в исполнении:

нг(А) FRHF – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, и не выделяющие коррозионно-активных продуктов при тлении и горении;

нг(А) FRLS – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;

нг(А) FRHFLTx - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных продуктов при тлении и горении и с низкой токсичностью продуктов горения;

нг(А) FRLSLTx – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения;

нг(А) HFLTx – не распространяющие горение при групповой прокладке, и не выделяющие коррозионно-активных продуктов при тлении и горении и с низкой токсичностью продуктов горения;

нг(А) LSLTx – не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.

Оптические огнестойкие кабели данных категорий предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели с низкой токсичностью продуктов горения (-LTx) предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, а также других системах управления на объектах повышенной пожарной опасности (детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждениях).

№ C-RU.ПБ68.В.02727 – Кабели ОКГМ, ОКГМд, ОКГЦ, ОКГЦд, ОККМ, ОККЦ, ОКТМ, ОКТЦ в исполнении -нг(А)FRHF, -нг(А)FRLS, -нг(А) FRHFLTx , -нг(А) FRLSLTx , -нг(А) HFLTx, -нг(А) LSLTx