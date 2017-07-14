 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Компания Nexans начала прокладку подводного силового кабеля между Норвегией и Германией

Компания Nexans начала прокладку подводного силового кабеля между Норвегией и Германией

18 августа 2017, 15:32
Рубрика: В мире
Метки: Nexans, КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

248 просмотров

Nexans, кабель

Nexans, кабель

Nexans, кабель

 Первые шаги по прокладке кабеля начались с морского дна в Вольсфьорде в Вест-Агдере 1 августа. После завершения строительства NordLink обеспечит прямую связь между электрическими сетями Норвегии и Германии, и станет одним из самых протяженных силовых кабелей в мире. Длина соединительной линии достигнет 623 километра, а подводная часть кабеля будет достигать 516 километров.

«Уже этим летом будет проложена первая часть кабеля– 124 километра от Вольсфьорда до датской акватории Северного моря» - говорит вице-президент компании Statnett, Håkon Borgen. «В течение нескольких лет мы работаем над этим проектом. На данный момент работа перешла в стадию фактической установки кабеля, при этом сам процесс установки является очень интересным. Сейчас, кабель тянут от берега до фьорда через микротоннель, а судно для укладки подводной части кабеля выдвигается в открытое море»

Метр кабеля имеет вес около 50 кг, и устанавливается при помощи специализированного судна с кабелеукладчиком производства Nexans Skagerrak. После проведения укладки, судно, обеспечивающее морские платформы Polar King, будет утапливать кабель в морское дно примерно на 1 метр в глубину, в зависимости от условий поверхности морского дна. Данный кабель был изготовлен компанией Nexans в Халдене, Норвегия.

С момента начала функционирования проекта NordLink, у Норвегии будет 6 международных кабельных сетей, в дополнение к кабельным соединениям на суше.

Соединительная линия между Норвегией и Германией будет состоять из двух кабелей. Следующим летом второй кабель из Vollesfjord будет проложен параллельно с тем, который устанавливается на данный момент. Кабельная прокладка в Германии начнется в следующем году. Длина подводного кабеля составит 516 километров.

В Германии кабель начнут прокладывать в Wilster в Schleswig Holstein, к северо-западу от Гамбурга.

NordLink - это проект сотрудничества между компанией Statnett, немецким системным оператором TenneT и немецким государственным инвестиционным банком KfW. Стоимость проекта составляет 1,5-2 миллиарда евро.

Nexans Skaggerak – первое специализированное судно, которое было построено специально для обеспечения подводной прокладки кабелей и шлангопроводов. Он оборудован 7000-тонной поворотной платформой и динамической системой позиционирования.

Компания: ООО "ПРОкабель"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!