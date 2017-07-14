Компания Nexans начала прокладку подводного силового кабеля между Норвегией и Германией

Первые шаги по прокладке кабеля начались с морского дна в Вольсфьорде в Вест-Агдере 1 августа. После завершения строительства NordLink обеспечит прямую связь между электрическими сетями Норвегии и Германии, и станет одним из самых протяженных силовых кабелей в мире. Длина соединительной линии достигнет 623 километра, а подводная часть кабеля будет достигать 516 километров.



«Уже этим летом будет проложена первая часть кабеля– 124 километра от Вольсфьорда до датской акватории Северного моря» - говорит вице-президент компании Statnett, Håkon Borgen. «В течение нескольких лет мы работаем над этим проектом. На данный момент работа перешла в стадию фактической установки кабеля, при этом сам процесс установки является очень интересным. Сейчас, кабель тянут от берега до фьорда через микротоннель, а судно для укладки подводной части кабеля выдвигается в открытое море»



Метр кабеля имеет вес около 50 кг, и устанавливается при помощи специализированного судна с кабелеукладчиком производства Nexans Skagerrak. После проведения укладки, судно, обеспечивающее морские платформы Polar King, будет утапливать кабель в морское дно примерно на 1 метр в глубину, в зависимости от условий поверхности морского дна. Данный кабель был изготовлен компанией Nexans в Халдене, Норвегия.



С момента начала функционирования проекта NordLink, у Норвегии будет 6 международных кабельных сетей, в дополнение к кабельным соединениям на суше.



Соединительная линия между Норвегией и Германией будет состоять из двух кабелей. Следующим летом второй кабель из Vollesfjord будет проложен параллельно с тем, который устанавливается на данный момент. Кабельная прокладка в Германии начнется в следующем году. Длина подводного кабеля составит 516 километров.



В Германии кабель начнут прокладывать в Wilster в Schleswig Holstein, к северо-западу от Гамбурга.



NordLink - это проект сотрудничества между компанией Statnett, немецким системным оператором TenneT и немецким государственным инвестиционным банком KfW. Стоимость проекта составляет 1,5-2 миллиарда евро.



Nexans Skaggerak – первое специализированное судно, которое было построено специально для обеспечения подводной прокладки кабелей и шлангопроводов. Он оборудован 7000-тонной поворотной платформой и динамической системой позиционирования.