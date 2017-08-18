Портал RusCable.Ru выступит специальным отраслевым информационным партнером Российской энергетической недели в Манеже

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года в Москве Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года пройдет Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Форум объединит руководителей крупнейших мировых и российских энергетических компаний, ведущих мировых экспертов, представителей СМИ, которые встретятся для обсуждения актуальных вопросов мировой энергетики, определения направления развития основных отраслей ТЭК, поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. На днях руководство портала RusCable.Ru, ведущего отраслевого интернет-СМИ, и оператора Форума Фонд «Росконгресс» подписали соглашение об информационной поддержке мероприятий Форума.



Особенный статус «Специальный отраслевой информационный партнер», который получил портал, является показателем высокого уровня доверия к ресурсу и это не случайно. На протяжении нескольких лет портал является партнером предшественника РЭН, хорошо известного в России форума ENES, в работе которого ежегодно участвовало до 15 тысяч представителей энергетических компаний и молодых специалистов. По условиям соглашения, RusCable.Ru и другие ресурсы медиахолдинга «РусКабель», уделят особенное внимание всем мероприятиям Форума и первыми расскажут широкой аудитории специалистов кабельной подотрасли о перспективах российского ТЭК и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Так, еженедельник RusCable Insider Digest начиная с 47 выпуска будет включать спецраздел, посвященный событиям РЭН.



Форум призван стать площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития нефтяной и газовой отраслей, нефтехимии, угольной промышленности, электроэнергетики, энергосбережения и энергоэффективности. Среди спикеров РЭН – Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Мэр г. Москвы Сергей Собянин, Президент, Председатель Правления, Сбербанк России Герман Греф, Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, Президент Siemens в России Дитрих Мёллер.



«Российская энергетическая неделя позволит объединить лидеров отрасли на глобальной коммуникационной площадке, обсудить актуальные направления развития, вызовы, с которыми сталкивается современный энергетический сектор, будет способствовать расширению международного сотрудничества в данной сфере», – отмечает советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета — ответственного секретаря Антон Кобяков. По его словам РЭН обещает стать крупнейшим отраслевым мероприятием в стране – планируется участие около 8000 представителей российских и зарубежных официальных и деловых кругов и средств массовой информации.



МЕРОПРИЯТИЯ НА ФОРУМЕ



В 2017 году общей темой «Российской энергетической недели» станет «Энергия для глобального роста». Деловая программа предусматривает обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития. Программа состоит из двух тематических блоков:

Глобальная энергетика: вызовы и устойчивое развитие;

Реализуя отраслевой потенциал энергетического комплекса.

Отдельный блок мероприятий в рамках РЭН будет посвящен вопросам энергоэффективности и энергосбережения. В их числе — заседание Правительственной комиссии по вопросам ТЭК и повышения энергетической эффективности экономики, Всероссийское совещание по вопросам популяризации энергосберегающего образа жизни и информационной открытости ТЭК, сессия «Новое качество освещения — лучшие инвестиции в качество жизни российских городов».



Министерство энергетики РФ, Правительство Москвы и фонд «Надежная смена» проведут Молодежный день – крупнейшую в ТЭК информационную и коммуникационную площадку, призванную объединить представителей отрасли и молодежную аудиторию ведущих университетов и институтов мира. Здесь соберутся лучшие молодые специалисты ТЭК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами.



Участники Молодежного дня познакомятся с итогами реализации ключевых молодежных проектов в 2017 году, в том числе фестиваля #ВместеЯрче и Международного инженерного чемпионата Case-in, примут участие в интерактивных сессиях по разработке прогноза технологического развития энергетики России, смогут задать свои вопросы главе Минэнерго РФ Александру Новаку.



В 2016 году в Молодежном дне приняли участие 4125 представителей отраслевой молодежи. Участниками стали студенты 50 вузов, школьники, молодые специалисты более 30 российских компаний, в числе которых АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Россети», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Квадра», ПАО «Татнефть», ПАО «Энел Россия», ПАО «Т Плюс», ПАО «РусГидро», ОАО «Московский Метрострой» и другие.



В 2017 году в Молодежном дне примут участие более 4000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также около 500 руководителей и представителей отраслевых компаний.



В рамках мероприятий РЭН состоится Петербургский Международный Газовый Форум, являющийся ведущей площадкой в стране для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Мероприятия Форума пройдут в г. Санкт-Петербург в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» с 3 по 6 октября 2017г. Кстати, именно в это время здесь финиширует XI Международный автопробег техники — «Голубой коридор — 2017», автопробег посвященный использованию сжиженного природного газа на грузовых автомобилях, стартующий в сентябре в Лиссабоне.



Полная программа



ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ



В настоящее время известно, что, по приглашению Министра энергетики РФ, Александра Новака, в работе РЭН примут участие Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) (деловой программы РЭН состоится министерская встреча ФСЭГ), Глава дивизиона «Европа и Северная Африка» группы Enel Роберто Деамброджио,



С инициативой организовать в рамках РЭН-2017 дискуссию на тему «Российско-европейское сотрудничество: путь к глобальному росту энергоэффективности» выступила Ассоциация европейского бизнеса. Здесь планируется участие генерального директора АЕБ Франка Шауффа, первого заместителя Министра энергетики РФ Алексея Текслера, заместителя Министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского, вице-президента «Роснефти» Влады Русаковой, председателя совета директоров «Энел Россия» Стефана Звегинцова, президента ВР в России Дэвида Кэмпбелла и других российских и иностранных экспертов.



Условия участия в Российской энергетической неделе