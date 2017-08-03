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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Воронежэнерго повышает надежность энергоснабжения жителей Новоусманского района

Воронежэнерго повышает надежность энергоснабжения жителей Новоусманского района

18 августа 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» приступил к строительству новой линии электропередачи ЛЭП 10кВ, которая повысит надежность   энергоснабжения  поселка Отрадное, а также других населенных пунктов  Новоусманского района.

Необходимость строительства новой линии вызвана постоянно растущими нагрузками в сети из-за интенсивного строительства жилых многоэтажных кварталов, частного сектора и социально-значимых объектов.

На сегодняшний день электроснабжение части села Новая Усмань, сёл  Нечаевка, Отрадное, Репное, а также ряда садоводческих товариществ, в которых на постоянной основе проживают жители города  Воронежа и Новоусманского района, ведется по существующей линии ВЛ-10 кВ от подстанции (ПС) 110 кВ «Новоусманская». Одними из  крупнейших потребителей также являются микрорайон многоэтажной застройки в селе Отрадное с объектами социально-бытового назначения (детский сад, котельная, очистные сооружения, торговый комплекс), а также школа в селе Репное на 1200 учащихся.

В целях снижения колоссальной нагрузки в электрической сети, специалисты филиала проведут строительство новой линии 10 кВ от ПС «Новоусманская», протяженностью более 5,3 километров, которая будет питать часть потребителей села Отрадное. Также в результате строительства новой ЛЭП  снизится токовая нагрузка на прежнюю  линию, в два раза уменьшится количество подключенных к ней объектов и трансформаторных подстанций, а значит,  значительно повысится качество и надежность электроснабжения потребителей не только в селе Отрадное, но и в других близлежащих населенных пунктах, запитанных от нее.

Работы по строительству новой ВЛ 10кВ  будут проведены в рамках инвестиционной программы филиала и завершатся в 4 квартале 2017 года. Планируемые затраты на реализацию проекта составят порядка 17 млн рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
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