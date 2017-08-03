Воронежэнерго повышает надежность энергоснабжения жителей Новоусманского района

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18 августа 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» приступил к строительству новой линии электропередачи ЛЭП 10кВ, которая повысит надежность энергоснабжения поселка Отрадное, а также других населенных пунктов Новоусманского района.
Необходимость строительства новой линии вызвана постоянно растущими нагрузками в сети из-за интенсивного строительства жилых многоэтажных кварталов, частного сектора и социально-значимых объектов.
На сегодняшний день электроснабжение части села Новая Усмань, сёл Нечаевка, Отрадное, Репное, а также ряда садоводческих товариществ, в которых на постоянной основе проживают жители города Воронежа и Новоусманского района, ведется по существующей линии ВЛ-10 кВ от подстанции (ПС) 110 кВ «Новоусманская». Одними из крупнейших потребителей также являются микрорайон многоэтажной застройки в селе Отрадное с объектами социально-бытового назначения (детский сад, котельная, очистные сооружения, торговый комплекс), а также школа в селе Репное на 1200 учащихся.
В целях снижения колоссальной нагрузки в электрической сети, специалисты филиала проведут строительство новой линии 10 кВ от ПС «Новоусманская», протяженностью более 5,3 километров, которая будет питать часть потребителей села Отрадное. Также в результате строительства новой ЛЭП снизится токовая нагрузка на прежнюю линию, в два раза уменьшится количество подключенных к ней объектов и трансформаторных подстанций, а значит, значительно повысится качество и надежность электроснабжения потребителей не только в селе Отрадное, но и в других близлежащих населенных пунктах, запитанных от нее.
Работы по строительству новой ВЛ 10кВ будут проведены в рамках инвестиционной программы филиала и завершатся в 4 квартале 2017 года. Планируемые затраты на реализацию проекта составят порядка 17 млн рублей.