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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели тепловизионное обследование 48 высоковольтных подстанций

Энергетики провели тепловизионное обследование 48 высоковольтных подстанций

24 августа 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала года филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (входит в группу «Россети») провели тепловизионное обследование 48 подстанций напряжением 35 и 110 кВ в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края.

Эти объекты обеспечивают электроэнергией более 340 тысяч человек, 359 объектов социального значения и целый ряд крупных промышленных предприятий.

Тепловизионное обследование на сегодняшний день – это самый современный, наиболее точный и безопасный метод выявления дефектов. Контроль электрооборудования с помощью тепловизора позволяет на ранних стадиях выявить скрытые дефекты, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом. Например, нагревы в болтовых контактах соединений, в местах опрессовки, неисправности системы охлаждения силовых трансформаторов и нарушение изоляции.

– Тепловизионный контроль является одним из наиболее эффективных методов диагностики состояния оборудования вывода их из работы, так называемым, бесконтактным методом, – пояснил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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